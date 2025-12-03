Berlin (ots) -Zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember würdigt der SoVD den Einsatz der Millionen Menschen, die sich freiwillig engagieren. Rund 28,8 Millionen Bürger*innen übernehmen übernehmen Verantwortung in Vereinen, Verbänden, Initiativen - und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt. Auch beim SoVD bildet das Ehrenamt das tragende Fundament: Mehr als 20.000 Engagierte unterstützen Ratsuchende, fördern Teilhabe und stärken den Verband als eine der größten sozialpolitischen Organisationen Deutschlands. Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier betont die Bedeutung: "Ehrenamtliches Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen. Es macht sichtbar, wie stark Solidarität wirken kann, wenn Menschen füreinander einstehen. Gerade in einer Zeit zunehmender individueller Bedürfnisse und gesellschaftlicher Spannungen ist diese Form des Miteinanders wichtiger denn je. Aber: Niemals darf bürgerschaftliches Engagement zum Ersatz für fehlende soziale Infrastrukturen werden."Auch innerhalb des SoVD wird Engagement großgeschrieben. Von den Ortsverbänden bis hin zum Bundesverbandsrat - dem höchsten ehrenamtlichen Gremium - tragen Freiwillige Verantwortung und setzen sich für soziale Gerechtigkeit ein. "Wer sich im SoVD engagiert, gestaltet Gesellschaft ganz praktisch mit und ermöglicht konkrete Verbesserungen für die Menschen, die Unterstützung brauchen", erklärt der Vorsitzende des Bundesverbandsrates, Bernhard Sackarendt. "Ehrenamt lohnt sich: Es stiftet Sinn, eröffnet neue Perspektiven und schafft wertvolle Gemeinschaft - auch im SoVD." Zum Tag des Ehrenamtes ruft der SoVD alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich einzubringen und Teil dieses solidarischen Wirkens zu werden. Michaela Engelmeier fasst es zusammen: "Engagiert euch - denn gut tun tut gut. Ehrenamtliches Engagement nützt nicht nur anderen, sondern stärkt auch das demokratische Miteinander."Pressekontakt:SoVD - Sozialverband Deutschland e. V.PressestellePeter-Michael ZernechelPressesprecher (V. i. S. d. P.)Stralauer Straße 63 | 10179 BerlinTel. 030 72 62 22-333E-Mail: pressestelle@sovd.deWeb: www.sovd.deOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/6171598