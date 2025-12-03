Nürnberg (ots) -Einfach backen, ohne Kompromisse: Die Backpapier-Zuschnitte der NORMA-Eigenmarke MULTITEC zählen in der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST zu den eindeutigen Siegerprodukten und sichern sich mit der Bestnote "sehr gut" ein absolutes Top-Ergebnis. Untersucht wurden insgesamt 19 Backpapiere von (Bio-)Supermärkten, Drogerien oder Discountern. Das NORMA-Produkt konnte sich dabei gleich in mehreren Bewertungskategorien an die Spitze setzen.Hitzebeständig, plastikfrei und rundum sicherNach Angaben von ÖKO-TEST überzeugen die MULTITEC-Backpapier-Zuschnitte durch ihre hervorragende Materialzusammensetzung aus Zellulose-Primärfasern und kommen ohne bedenkliche Inhaltsstoffe aus. Das Zusammenspiel aus unbedenklicher Rezeptur, FSC-zertifizierten Fasern und stabiler Verarbeitung führte schließlich zum Gesamturteil "sehr gut". Besonders attraktiv macht die Backpapier-Zuschnitte zudem der günstige Preis von nur 0,03 Euro pro Blatt - ein bemerkenswertes Verhältnis aus hoher Qualität und niedrigen Kosten.NORMA zeigt erneut: Spitzenqualität ist StandardNach Lebkuchen, Sauerkraut und Handcreme unterstreicht die erneute Auszeichnung das Qualitätsversprechen des fränkischen Discounters: In unabhängigen Verbrauchertests schneiden NORMA-Produkte seit Jahren regelmäßig mit Top-Bewertungen ab - quer durch das Sortiment, von Lebensmitteln bis hin zu Haushaltsartikeln. Auch das neue Testergebnis zeigt einmal mehr: Kundinnen und Kunden bekommen bei NORMA hochwertige Produkte zum kleinen Preis, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Nachhaltigkeit.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6171597