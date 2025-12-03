© Foto: Dall-EDer Krypto-Markt erlebt dank Short-Squeezes, frischer Regulierungshoffnung und neuem institutionellen Geld eine überraschend Erholungsrallye.Der Kryptomarkt erlebt am Mittwochvormittag eine kräftige Erholung. Bitcoin klettert dabei um rund 7 Prozent über 93.000 US-Dollar, während Ethereum mit einem Anstieg von 8,7 Prozent auf 3.050 US-Dollar ebenfalls deutlich zulegt. Auch XRP zieht kräftig an und notiert mit 8,4 Prozent im Plus bei 2,18 US-Dollar. Unter den Altcoins stechen Solana (+11,5 Prozent), Cardano (+14 Prozent) und Chainlink (+19 Prozent) besonders hervor - sie führen die Liste der Tagesgewinner an. Der größte Überflieger ist allerdings der Meme-Coin SUI, der in den vergangenen 24 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE