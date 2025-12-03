München (ots) -Innovative Talente für digitales Storytelling gesucht! Mit dem Preis DOK.digital zeichnet die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) junge Menschen aus Film, Game-Design und Produktion aus, die unterschiedliche mediale Formate und technische Plattformen für non-fiktionales Geschichtenerzählen nutzen. Teams oder Einzelpersonen aus dem deutschsprachigen Raum können ihre Arbeiten ab sofort kostenfrei bis zum 31. Januar 2026 einreichen.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Interaktion mit dem Publikum erfordert einen kreativen und professionellen Umgang mit den technischen Werkzeugen - gerade bei nicht-fiktionalen Inhalten. Der Austausch mit den Nutzenden ist in einer Zeit, in der sachliche Debatten ab- und emotionale Zuspitzungen zunehmen, wichtiger denn je. Besonders innovative Formate, mit denen die Möglichkeiten digitaler Medien ausgelotet werden, will der in dieser Form einmalige DOK.digital-Preis auszeichnen."Kriterien für die Preisvergabe sind: gesellschaftlich relevante Inhalte mit dokumentarischem oder journalistischem Ansatz; die Wahl digitaler Formate, die ein Web- oder App-basiertes Erlebnis ermöglichen; die konsequente Verknüpfung von Inhalt und Form sowie das Potential für eine sinnvolle Publikumsinteraktion.Die BLM verleiht den mit 2.500 Euro dotierten Preis DOK.digital 2026 bereits zum siebten Mal. Vorausgewählte Projekte werden in Anwesenheit der Jury während des DOK.forum im Rahmen des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München (6.-25. Mai 2026) öffentlich präsentiert.Die eingereichten Projekte müssen im Zeitraum von Januar 2025 bis Januar 2026 im deutschsprachigen Raum (DACH) produziert worden sein.Informationen zu weiteren Voraussetzungen für den "Call for Entries" gibt es hier (https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/blm-events/events-2025/dokdigital-2026-call-for-entr.cfmi14472).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6171609