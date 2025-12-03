Strategische Allianz beschleunigt Hybrid-Cloud-Innovationen und eliminiert Risiken in modernen Anwendungen

Veeam Software weltweit führender Anbieter von Lösungen für Datenausfallsicherheit, gab heute einen neuen Meilenstein in seiner strategischen Allianz mit HPE bekannt. Aufbauend auf der Dynamik der Partnerschaft zu Beginn dieses Jahres stellen HPE und Veeam transformative, integrierte Lösungen vor, die Unternehmen eine radikal vereinfachte Datenresilienz für moderne Unternehmen bieten.

"Vertrauen, Resilienz und Verfügbarkeit sind die neue Währung der Geschäftswelt", sagte John Jester, Chief Revenue Officer bei Veeam. "Unsere verstärkte Partnerschaft mit HPE gibt Kunden die Agilität und das Vertrauen, ihre Daten zu schützen, wiederherzustellen und zu nutzen, unabhängig davon, wo sie sich befinden."

Zu den neuen Innovationen von Veeam und HPE gehören:

Schutz für HPE Morpheus VM Essentials Software: Das neue native Integrations-Plug-in von Veeam derzeit in der Beta-Phase und voraussichtlich Anfang 2026 allgemein verfügbar bietet hypervisorbasierte Backups auf Image-Ebene für VMs, die auf VM Essentials laufen. Diese Integration gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Schutz für hybride Workloads. HPE hat außerdem die Containerdienste der HPE Morpheus Enterprise Software als Veeam-fähige Lösung validiert, die einen robusten Schutz für containerisierte Workloads ermöglicht.

Das neue native Integrations-Plug-in von Veeam derzeit in der Beta-Phase und voraussichtlich Anfang 2026 allgemein verfügbar bietet hypervisorbasierte Backups auf Image-Ebene für VMs, die auf VM Essentials laufen. Diese Integration gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Schutz für hybride Workloads. HPE hat außerdem die Containerdienste der HPE Morpheus Enterprise Software als Veeam-fähige Lösung validiert, die einen robusten Schutz für containerisierte Workloads ermöglicht. HPE Private Cloud Business Edition mit Veeam Data Platform : Unternehmen können in Kürze die HPE Private Cloud Business Edition zusammen mit der Veeam Data Platform einsetzen und damit fragmentierte, selbst erstellte Datensicherungen durch eine nahtlose, robuste Plattform ersetzen. Die Veeam Data Platform bietet eine unübertroffene Datenportabilität und Ausfallsicherheit zwischen VMware und VM Essentials, beschleunigt die Bereitstellung, vereinfacht den Support und sorgt für eine deutlich vereinfachte Benutzererfahrung.

: Unternehmen können in Kürze die HPE Private Cloud Business Edition zusammen mit der Veeam Data Platform einsetzen und damit fragmentierte, selbst erstellte Datensicherungen durch eine nahtlose, robuste Plattform ersetzen. Die Veeam Data Platform bietet eine unübertroffene Datenportabilität und Ausfallsicherheit zwischen VMware und VM Essentials, beschleunigt die Bereitstellung, vereinfacht den Support und sorgt für eine deutlich vereinfachte Benutzererfahrung. Bahnbrechende Speichereffizienz mit der Veeam Data Platform und HPE StoreOnce : Die Veeam Data Platform nutzt die neueste Version von HPE StoreOnce Catalyst, um eine Datenreduzierung von bis zu 60:1 zu erreichen, entfernt inkrementelle Backup-Beschränkungen und erhöht die Wiederherstellungsgeschwindigkeit, wodurch neue Anwendungsfälle für Hybrid Clouds erschlossen und die Gesamtbetriebskosten (TCO) gesenkt werden.

: Die Veeam Data Platform nutzt die neueste Version von HPE StoreOnce Catalyst, um eine Datenreduzierung von bis zu 60:1 zu erreichen, entfernt inkrementelle Backup-Beschränkungen und erhöht die Wiederherstellungsgeschwindigkeit, wodurch neue Anwendungsfälle für Hybrid Clouds erschlossen und die Gesamtbetriebskosten (TCO) gesenkt werden. Erweiterter Support für HPE Alletra Storage MP B10000 : Die Veeam Data Platform führt NVMe-Support für HPE Alletra Storage MP B10000 und neue Snapshot-Integrationen ein, die schnellere Backups und eine nahezu sofortige Wiederherstellung für kritische Workloads ermöglichen. Neue Referenzarchitekturen, die eine durchgängige Unveränderlichkeit über das gesamte HPE Alletra Storage MP-Portfolio hinweg bieten, werden in Kürze erwartet und setzen einen neuen Standard gegen Ransomware und Datenverlust.

: Die Veeam Data Platform führt NVMe-Support für HPE Alletra Storage MP B10000 und neue Snapshot-Integrationen ein, die schnellere Backups und eine nahezu sofortige Wiederherstellung für kritische Workloads ermöglichen. Neue Referenzarchitekturen, die eine durchgängige Unveränderlichkeit über das gesamte HPE Alletra Storage MP-Portfolio hinweg bieten, werden in Kürze erwartet und setzen einen neuen Standard gegen Ransomware und Datenverlust. Datenresilienz durch Design: HPE und Veeam führen zwei neue gemeinsame Services ein den Workshop "Data Resilience and Security Posture" und die "Disaster Recovery Capability Maturity Analysis", die das Veeam Data Resiliency Maturity Model (DRMM) nutzt, um Unternehmen bei der Bewertung und Stärkung ihrer Cyber-Resilienz zu unterstützen. Diese Services bauen ebenfalls auf dem Cyber-Resilienz-Portfolio und der zugrunde liegenden Referenzarchitektur von HPE Cybersecurity Services auf.

"Die heutige Ankündigung zeigt die kontinuierliche, enge Zusammenarbeit zwischen HPE und Veeam bei der Beseitigung von Reibungsverlusten und Risiken in Hybrid-Cloud- und modernen Anwendungsumgebungen", so Patrick Osborne, SVP, Hybrid Cloud Technology Acceleration, HPE. "Gemeinsam bieten wir unseren Kunden unübertroffene Ausfallsicherheit, einfache Bedienbarkeit und Innovation."

Weitere Informationen erhalten Sie bei Veeam in Halle 8, Stand Nr. 1110 auf der HPE Discover Barcelona. Weitere Informationen zu Veeam finden Sie unter https://www.veeam.com.

Über Veeam Software

Veeam der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Datenresilienz, ist davon überzeugt, dass jedes Unternehmen nach einer Störung mit Zuversicht und Kontrolle über alle seine Daten, wann und wo immer diese benötigt werden, wieder durchstarten können sollte. Veeam nennt dies "radikale Resilienz" und ist bestrebt, innovative Wege zu finden, um seinen Kunden dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Die Lösungen von Veeam wurden speziell für die Datenresilienz entwickelt und bieten Datenbackup, Datenwiederherstellung, Datenportabilität, Datensicherheit und Datenintelligenz. Mit Veeam können IT- und Sicherheitsverantwortliche beruhigt sein, dass ihre Anwendungen und Daten geschützt und in ihren Cloud-, virtuellen, physischen, SaaS- und Kubernetes-Umgebungen jederzeit verfügbar sind.

Veeam hat seinen Hauptsitz in Seattle und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern. Das Unternehmen schützt weltweit über 550.000 Kunden, darunter 87 der Fortune-500-Unternehmen, die Veeam vertrauen, um ihren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Radikale Resilienz beginnt mit Veeam. Erfahren Sie mehr unter www.veeam.com oder folgen Sie Veeam auf LinkedIn @veeam-software und X @veeam.

