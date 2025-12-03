Hamburg (ots) -Eva-Maria Bauch, CEO der Mediengruppe Oberfranken, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und folgt auf Dr. Laurent Fischer, Verleger und Herausgeber Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag, der im Juli verabschiedet wurde. Seit September dieses Jahres gehört auch Hendrik Lünenborg dem Gremium an. Der NDR-Intendant folgt auf seinen Vorgänger Joachim Knuth, der in den Ruhestand gewechselt und aus dem Aufsichtsrat der Agentur ausgeschieden ist. Das gab die dpa im Anschluss an die heutige Sitzung des Gremiums in Hamburg bekannt."Ich freue mich sehr, dass wir Eva-Maria Bauch und Hendrik Lünenborg für die Arbeit im Aufsichtsrat der dpa gewinnen konnten", sagt Daniel Schöningh, Vorsitzender. "Eva-Maria Bauch ist eine ausgesuchte Expertin für die Anforderungen regionaler Zeitungsverlage an eine große Nachrichtenagentur wie die dpa. Hendrik Lünenborg stellt eine starke und erfahrene Stimme für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in unserem Gremium dar. Der Aufsichtsrat wird die dpa auf ihrem erfolgreichen Weg weiterhin eng und verantwortungsvoll begleiten."Daniel Schöningh weiter: "Gleichzeitig danke ich Joachim Knuth sehr für sein langjähriges Wirken im Aufsichtsrat und als Vorsitzender des Redaktionssauschusses. Er hat in dieser Zeit wesentliche redaktionelle Entscheidungen und Innovationen bei der dpa geprägt, immer im Sinne einer unabhängigen und faktentreuen Berichterstattung für alle Medienhäuser in Deutschland. Ebenso danke ich Dr. Laurent Fischer für seine langjährigen Verdienste und sein Engagement im Gremium, insbesondere auch im Sinne der regionalen Zeitungsverlage, die eine wesentliche Säule des dpa-Gesellschafterkreises darstellen." Joachim Knuth gehörte dem dpa-Aufsichtsrat seit 2007 an, Dr. Laurent Fischer seit 1995.Den Vorsitz des Redaktionsausschusses übernimmt Dr. Nadja Scholz (Deutsche Welle). Holger Martens (RHEINPFALZ Verlag und Druckerei) wird Vorsitzender des Ausschusses für Produkt und Marketing. Der Vorstand des Aufsichtsrates setzt sich wie bisher aus Daniel Schöningh (Vorsitzender, Ippen-Mediengruppe) und Valdo Lehari jr. (Stellvertretender Vorsitzender, Reutlinger General-Anzeiger) zusammen.Der Aufsichtsrat der dpa / Stand: Dezember 2025Daniel Schöningh, VorsitzenderCEO der Ippen-Mediengruppe, MünchenValdo Lehari jr., stellv. VorsitzenderVerleger und Geschäftsführer der Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG, ReutlingenEva-Maria BauchCEO der Mediengruppe Oberfranken, BambergJulia BeckerAufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, EssenHerbert DachsGeschäftsführer Medienholding Süd GmbH und Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG, UlmRenate DempfleGeschäftsführerin, Main-Post, WürzburgThomas DüffertVorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe, HannoverJulia JäkelHamburgDr. Stephan KolschenGeschäftsführender Gesellschafter der Ernst Brune GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, WilhelmshavenHendrik LünenborgIntendant des NDR, HamburgFrank MahlbergChief Operating Officer BILD-Gruppe, Axel Springer Deutschland GmbH, BerlinMarco MaierGeschäftsführer, Radio / Tele FFH Mediengruppe, Bad VilbelHolger MartensGeschäftsführer der RHEINPFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG, LudwigshafenBettina SchaustenChefredakteurin ZDF, MainzDr. Nadja ScholzProgrammdirektorin Deutsche Welle, BerlinAchim TwardyHamburgBirgit WentzienChefredakteurin Deutschlandfunk, KölnJohannes WerleVorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe GmbH, DüsseldorfEhrenvorsitzende: Karlheinz Röthemeier, David BrandstätterÜber dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. 