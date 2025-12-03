Berlin (ots) -Mehr als 10 Millionen Menschen folgen Will Parfitt in den sozialen Medien. Im Frühjahr 2026 wird er gemeinsam mit der international gefeierten australischen Gruppe Magic Men im Rahmen der großen Europa-Tour erstmals in Deutschland auf der Bühne stehen.Mit über 1 Million weltweit verkauften Tickets gehören die Magic Men zu den gefragtesten Ladies-Night-Produktionen weltweit. Die Shows kombinieren energiegeladene Choreografien, Akrobatik und Feuershows - präsentiert von einem Cast, der auf nahezu jedem Kontinent für ausverkaufte Hallen spielt.Nach einer rekordverdächtigen Nordic-Tour 2024/25 - mit über 10.000 verkauften Tickets allein in Dänemark sowie mehreren ausverkauften Arenen in Schweden, Finnland und Norwegen - wird eine ähnlich explosive Nachfrage auch in Zentraleuropa erwartet."Magic Men bietet eine Produktionsqualität und Publikumsenergie, die außergewöhnlich ist - genau deshalb sind die Tickets so schnell vergriffen. Das Konzept ist modern, inklusiv und perfekt auf die Erwartungen heutiger Zuschauerinnen und Zuschauer ausgerichtet", sagt Gustav Nielsen, Promoter bei WB Concerts, dem Unternehmen hinter der Europatour."Die Shows sind unglaublich interaktiv. Frauen, Männer, jüngere und ältere Fans - alle werden Teil des Erlebnisses. Und ja: Es besteht immer die Chance, am Ende selbst auf der Bühne zu stehen", fügt Nielsen hinzu.Ein zentraler Grund für den weltweiten Erfolg der Magic Men ist der britische Performer Will Parfitt, dessen Karriere begann, als ihn ein australischer Club-Promoter während eines Backpacking-Trips versehentlich für Hollywood-Star Channing Tatum hielt.Seitdem ist Parfitt zu einem globalen Social-Media-Phänomen geworden:- · über 10 Millionen Follower auf TikTok & Instagram- · mehr als 1,3 Milliarden Videoaufrufe- · zahlreiche virale Clips"Will Parfitts Online-Reichweite ist enorm, das Publikum liebt ihn - egal ob on- oder offline. Er ist aktuell ohne Frage der weltweit größte Male Entertainer", so Nielsen.Im Jahr 2026 touren die Magic Men weltweit - mit Terminen in Großbritannien, Kanada, den USA, Mexiko, Bolivien und nun auch Deutschland.Tickets für Deutschland sind ab sofort hier (https://www.eventim.de/artist/magic-men-australia/) erhältlich.TOURDATEN - FRÜHJAHR 2026Magic Men - European TourDEUTSCHLAND20. Mai - Offenbach, Stadthalle (1.700 Plätze)21. Mai - Dresden, Alter Schlachthof (1.000 Plätze)22. Mai - Hamburg, Barclays Arena (15.000 Plätze)23. Mai - Stuttgart, Porsche Arena (3.500 Plätze)24. Mai - Regensburg, Audimax (1.200 Plätze)27. Mai - Leipzig, Haus Auensee (1.200 Plätze)28. Mai - Bremen, Pier 2 (1.200 Plätze)29. Mai - Berlin, Uber Arena (15.000 Plätze)31. Mai - Bielefeld, Lokschuppen (1.100 Plätze)Pressekontakt:komm.passion | Team FarnerMarkus LißkeTel.: 030 4000 599 30E-Mail: markus.lisske@komm-passion.deOriginal-Content von: Magic Men, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181584/6171646