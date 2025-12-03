ADX hebt Gaspotenzial im Mittelmeer deutlich an

Anzeige / Werbung

ADX Energy hat neue Bewertungsdaten für sein Offshore-Gasprojekt im sizilianischen Kanal vorgelegt. Das Unternehmen berichtet von einem signifikanten Anstieg der prognostizierten Gasressourcen in der Explorationslizenz C.R150.AU. Die aktualisierte Schätzung weist eine Erhöhung der mittleren potenziellen Gasmenge ("mean prospective resources") um 31% auf. Grundlage seien neue geologische Informationen und zusätzliche Zielstrukturen innerhalb eines kürzlich erweiterten Lizenzgebiets.

ADX Energy hat neue Bewertungsdaten für sein Offshore-Gasprojekt im sizilianischen Kanal vorgelegt. Das Unternehmen berichtet von einem signifikanten Anstieg der prognostizierten Gasressourcen in der Explorationslizenz C.R150.AU. Die aktualisierte Schätzung weist eine Erhöhung der mittleren potenziellen Gasmenge ("mean prospective resources") um 31% auf. Grundlage seien neue geologische Informationen und zusätzliche Zielstrukturen innerhalb eines kürzlich erweiterten Lizenzgebiets.

Ressourcenmodell überarbeitet

Nach Angaben des Unternehmens beträgt das aktualisierte mittlere Ressourcenpotenzial (Pmean) nun 619 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas. Zum Vergleich: Die vorherige Schätzung aus dem Jahr 2022 lag bei rund 472 BCF. Auch in den übrigen Szenarien wurde nach oben korrigiert, im konservativen Fall (P90) auf 188 BCF und im optimistischen Fall (P10) auf 1.265 BCF. Dabei handelt es sich um sogenannte "Prospective Resources". Diese bezeichnen potenziell förderbare Mengen aus bislang unentdeckten Lagerstätten. Ob eine wirtschaftliche Förderung möglich ist, müsse laut Unternehmensangaben im Rahmen weiterer Untersuchungen und Bewertungen geprüft werden.

Bewertungsgrundlage: Vergleichsdaten und neue Ziele

Die Überarbeitung der Volumina basiert unter anderem auf Vergleichsdaten aus benachbarten Produktionsfeldern wie Argo, Cassiopea und Gemini. Zusätzlich seien Charakteristika des Lippone-Mazara-Feldes an Land berücksichtigt worden. Diese externen Felder gelten als geologisch ähnlich zum ADX-Gebiet und dienen als Parameter für Reservoirqualität und Wiedergewinnungsfaktoren. Darüber hinaus habe ADX drei neue Zielstrukturen identifiziert, die bislang nicht im Modell enthalten waren. Diese befinden sich in einer im August 2025 zugesprochenen Erweiterungszone des C.R150.AU-Gebiets.