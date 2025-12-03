ADX hebt Gaspotenzial im Mittelmeer deutlich an

Anzeige / Werbung
ADX Energy hat neue Bewertungsdaten für sein Offshore-Gasprojekt im sizilianischen Kanal vorgelegt. Das Unternehmen berichtet von einem signifikanten Anstieg der prognostizierten Gasressourcen in der Explorationslizenz C.R150.AU. Die aktualisierte Schätzung weist eine Erhöhung der mittleren potenziellen Gasmenge ("mean prospective resources") um 31% auf. Grundlage seien neue geologische Informationen und zusätzliche Zielstrukturen innerhalb eines kürzlich erweiterten Lizenzgebiets.
ADX Energy hat neue Bewertungsdaten für sein Offshore-Gasprojekt im sizilianischen Kanal vorgelegt. Das Unternehmen berichtet von einem signifikanten Anstieg der prognostizierten Gasressourcen in der Explorationslizenz C.R150.AU. Die aktualisierte Schätzung weist eine Erhöhung der mittleren potenziellen Gasmenge ("mean prospective resources") um 31% auf. Grundlage seien neue geologische Informationen und zusätzliche Zielstrukturen innerhalb eines kürzlich erweiterten Lizenzgebiets.
Ressourcenmodell überarbeitet
Nach Angaben des Unternehmens beträgt das aktualisierte mittlere Ressourcenpotenzial (Pmean) nun 619 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas. Zum Vergleich: Die vorherige Schätzung aus dem Jahr 2022 lag bei rund 472 BCF. Auch in den übrigen Szenarien wurde nach oben korrigiert, im konservativen Fall (P90) auf 188 BCF und im optimistischen Fall (P10) auf 1.265 BCF. Dabei handelt es sich um sogenannte "Prospective Resources". Diese bezeichnen potenziell förderbare Mengen aus bislang unentdeckten Lagerstätten. Ob eine wirtschaftliche Förderung möglich ist, müsse laut Unternehmensangaben im Rahmen weiterer Untersuchungen und Bewertungen geprüft werden.
Bewertungsgrundlage: Vergleichsdaten und neue Ziele
Die Überarbeitung der Volumina basiert unter anderem auf Vergleichsdaten aus benachbarten Produktionsfeldern wie Argo, Cassiopea und Gemini. Zusätzlich seien Charakteristika des Lippone-Mazara-Feldes an Land berücksichtigt worden. Diese externen Felder gelten als geologisch ähnlich zum ADX-Gebiet und dienen als Parameter für Reservoirqualität und Wiedergewinnungsfaktoren. Darüber hinaus habe ADX drei neue Zielstrukturen identifiziert, die bislang nicht im Modell enthalten waren. Diese befinden sich in einer im August 2025 zugesprochenen Erweiterungszone des C.R150.AU-Gebiets.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)