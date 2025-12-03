Im Pilotprojekt "INLADE" haben die Empa unter Leitung des Energieversorgers Eniwa AG zusammen mit weiteren Partnern das kabellose Laden erstmals in der Schweiz unter realen Bedingungen getestet. Dabei ging es nicht nur um einen Test der Technik, sondern auch zum zulassungsrechtliche Fragen und das Potenzial für das Energiesystem. Unterstützt wurde das Vorhaben vom Bundesamt für Energie (BFE) sowie den Kantonen Zürich und Aargau. "Ziel war es, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net