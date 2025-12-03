H2 Mobility und Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) haben in Ludwigshafen am Rhein eine neue Wasserstofftankstelle in Betrieb genommen. An dieser tanken ab sofort acht eCitaro G Fuel Cell von Daimler Buses. Die neue Tankstelle wurde an der Hauptstraße/Ecke Giulinistraße gebaut, also in unmittelbarer Nähe zum Betriebshof des RNV. Da sich die Wasserstoff-Tankstelle eben nicht auf dem Betriebshof direkt befindet, handelt es sich um einen öffentlich zugänglichen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.