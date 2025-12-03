

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.12.2025 / 13:47 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Katja Nachname(n): Goess-Saurau

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Johannes Nachname(n): Goess-Saurau Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI

5299001AMHDLKUM80611

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000938204

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 83,20 EUR 603 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 83,20 EUR 603 Stück

e) Datum des Geschäfts

01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





03.12.2025 CET/CEST

