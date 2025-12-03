Die Interaktionen am Black Friday steigen im Vergleich zum Vorjahr um 15 und markieren einen neuen Meilenstein für die globale Kommunikationsplattform von Infobip

Infobip, die weltweit führende Cloud-Kommunikationsplattform für Kundenbindung, verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Nachrichtenverkehrs am Black Friday, wobei die Nutzung von Rich Communication Services (RCS) am Black Friday 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 277 zunahm. Auch E-Mails blieben sowohl bei Einzelhändlern als auch bei Verbrauchern ein beliebter Kommunikationskanal und verzeichneten einen beeindruckenden Anstieg von 241 gegenüber dem Vorjahr, was darauf hindeutet, dass Werbe- und Transaktionskommunikation weiterhin das Engagement während der Einkaufsspitzen ankurbeln.

Der Black Friday ist nicht mehr nur ein einziger Tag. Die Suche nach attraktiven Angeboten geht über den Freitag hinaus, da Verbraucher aus aller Welt nach Produkten, besseren Preisangeboten und zuverlässigen, einfachen Kommunikationskanälen suchen, um mit ihren Lieblingsmarken in Kontakt zu treten. Infobip stellte nicht nur in Nordamerika, sondern auch in anderen wichtigen Regionen einen deutlichen Anstieg der Interaktionen fest. In Lateinamerika verzeichneten Kanäle wie WhatsApp (+46 %), E-Mail (+61 %) und RCS (+464 %) ein starkes Wachstum. Auch Europa erzielte beeindruckende Zuwächse: SMS +65 %, Voice +25 %, WhatsApp +162 und RCS +361 %. In APAC war E-Mail mit einem Anstieg von 243 ein herausragender Treiber, während Voice (+84 %) und WhatsApp (+13 %) ebenfalls zulegten. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass sich der Black Friday weit über seine nordamerikanischen Ursprünge hinaus zu einem wahrhaft globalen Ereignis entwickelt hat.

Einzelhändler weltweit beschleunigen die Einführung von Messaging-Kanälen, die visuell reichhaltige, interaktive und hochgradig personalisierte Erlebnisse bieten. Während der Cyber Week, die vom Black Friday bis zum Cyber Monday reicht, verzeichnete Infobip ein interessantes Wachstum: Die Interaktionen stiegen von 11,6 Milliarden 2024 auf 12,2 Milliarden im Jahr 2025, was einem Anstieg von 5,17 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Infobip stellte außerdem fest, dass RCS und WhatsApp zusammen 504,8 Millionen Interaktionen generierten, was einem Anstieg von 27,3 gegenüber dem Vorjahr entspricht und den globalen Trend zu reichhaltigerer Kundenkommunikation während der Cyber Week unterstreicht. Insbesondere RCS war einer der am schnellsten wachsenden Kanäle in dieser Einkaufssaison mit einem Anstieg von 209,4 gegenüber 2024. E-Mails blieben ein beliebter Kanal und verzeichneten einen Anstieg von 322,6 %, angetrieben durch ein stetiges Wachstum bei der Verwendung für Werbezwecke.

"Unsere Daten zeigen, wie schnell sich RCS zu einer beliebten Art des Einkaufens und der Kommunikation entwickelt. Der Anstieg der Nutzung beweist, dass Einzelhändler Kanäle bevorzugen, die reichhaltigere Erfahrungen, eine höhere Kundenbindung und bessere Ergebnisse bieten", sagte Silvio Kutic, CEO bei Infobip. "Da die Verbraucher nach mehr Optionen und Angeboten suchten, erreichten die Ausgaben am Wochenende zwischen Black Friday und Cyber Monday ein höheres Niveau. Um dieser Kundennachfrage gerecht zu werden, müssen Marken gut aufgestellt sein und in Unmittelbarkeit, Relevanz und personalisierte Interaktionen investieren."

Die globale Plattform von Infobip sorgte die ganze Woche über für reibungslose und zuverlässige Customer Journeys und half Unternehmen dabei, große Mengen an Werbeaktionen, Updates und Transaktionen ohne Verzögerungen zu bewältigen. Weitere Einblicke in die Entwicklung des Verbraucherverhaltens während der Hochsaison finden Sie in unserem aktuellen Blogbeitrag zu den Weihnachtseinkaufstrends.

