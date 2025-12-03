DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im November an Schwung

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im November gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 53,1 von 54,6 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für November ein Wert von 52,7 ermittelt worden.

S&P Global: Stärkstes Eurozone-Wachstum seit zweieinhalb Jahren

Das Wachstum in der Eurozone ist im November so stark ausgefallen wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 52,8 Zähler von 52,5 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 52,4 Punkte gemeldet worden.

Eurozone-Erzeugerpreise entwickeln sich im Oktober wie erwartet

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone haben sich im Oktober wie erwartet entwickelt. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent niedriger. Die Prognosen von Volkswirten wurden damit exakt bestätigt.

Schweizer Inflation sinkt im November - SNB erwägt Negativzinsen

Die Inflation in der Schweiz hat sich im November unerwartet abgeschwächt, während die Zentralbank des Landes eine Senkung ihres Leitzinses unter Null in der nächsten Woche erwägt. Nach Angaben der Statistikbehörde sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat konstant geblieben, nachdem sie im Oktober noch um 0,1 Prozent gestiegen waren. Ökonomen hatten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent erwartet.

SNB-Zinssenkung unwahrscheinlich

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird ihren Leitzins im Dezember nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen Nationalbank, trotz des Rückgangs der Jahresinflationsrate auf 0 (Prognose: plus 0,1 Prozent) nicht senken. In einem Kommentar schreibt er: "Die SNB dürfte zunehmend in Alarmbereitschaft sein. Die bedingte Inflationsprognose sah einen moderaten Anstieg der Teuerungsrate im Schlussquartal 2025 vor.

SNB lässt Leitzins nächste Woche unverändert

Der unerwartete Rückgang der schweizerischen Verbraucherpreise um 0,2 Prozent im November wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) nach Einschätzung von Karsten Junius, Chefvolkswirt von J. Safra Sarasin, nicht dazu bringen, ihren Leitzins zu senken. "Wir sehen keine Notwendigkeit für die SNB, ihre mittelfristigen Inflationserwartungen zu revidieren", schreibt er in einem Kommentar. Allerdings werde sie ihre Inflationsprognose für 2026 von bisher 0,5 Prozent auf 0,4 Prozent nach unten korrigieren müssen.

Chinas Wirtschaftswachstum dürfte 2026 gedämpft bleiben

Chinas Wirtschaftswachstum dürfte im Jahr 2026 gedämpft bleiben, schreibt Zichun Huang von Capital Economics in einer Research Note. Der Rückgang des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im November untermauere die Anzeichen, dass die Wirtschaft im November weiter an Schwung verloren habe, wobei sich das Wachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor verlangsamt habe, so der China-Ökonom.

EU einigt sich auf Stopp russischer Gasimporte ab 2027

Die Europäische Union hat eine Einigung über einen dauerhaften Importstopp für russisches Gas erzielt. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen der EU dar, die Energieverbindungen zu Moskau nach der Invasion der Ukraine zu kappen. Gemäß der Vereinbarung werden alle Importe von russischem Gas ab Herbst 2027 verboten. Für Flüssigerdgas und kurzfristige Lieferverträge gelten dabei frühere Auslauffristen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Nov 51,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt war 48,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov 55,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov PROGNOSE: 53,8

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt bei 54,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Nov 51,3 - S&P Global

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt war 52,3 - S&P Global

US/MBA Market Index Woche per 28. Nov -1,4% auf 313 (Vorwoche: 317,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 28. Nov +2,5% auf 186,1 (Vorwoche: 181,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 28. Nov -4,4% auf 1.041,9 (Vorwoche: 1.090,4)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.