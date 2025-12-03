© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONÜber eine Milliarde Männer leiden unter erblich bedingtem Haarausfall. Cosmos neuer Wirkstoff zeigt außergewöhnliche Wirksamkeit bei guter Verträglichkeit. Die Aktie verzeichnet den größten Kurssprung seit 17 Jahren.Cosmo Pharmaceuticals hat mit seinem experimentellen Wirkstoff Clascoteron einen der wichtigsten Erfolge in der Behandlung männlichen Haarausfalls seit Jahrzehnten erzielt. Die Aktie sprang in Zürich um bis zu 24 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit 2008. Auslöser waren die Resultate zweier Phase-III-Studien, in denen das Mittel gleich mehrere statistisch signifikante Endpunkte erreichte. In beiden Studien zeigte die topische Clascoteron-Creme deutliche …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE