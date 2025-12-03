Über eine Milliarde Männer leiden unter erblich bedingtem Haarausfall. Cosmos neuer Wirkstoff zeigt außergewöhnliche Wirksamkeit bei guter Verträglichkeit. Die Aktie verzeichnet den größten Kurssprung seit 17 Jahren.Cosmo Pharmaceuticals hat mit seinem experimentellen Wirkstoff Clascoteron einen der wichtigsten Erfolge in der Behandlung männlichen Haarausfalls seit Jahrzehnten erzielt. Die Aktie sprang in Zürich um bis zu 24 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit 2008. Auslöser waren die Resultate zweier Phase-III-Studien, in denen das Mittel gleich mehrere statistisch signifikante Endpunkte erreichte. In beiden Studien zeigte die topische Clascoteron-Creme deutliche …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.