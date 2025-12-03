American Bitcoin, das Mining-Vehikel von Eric und Donald Trump Jr., erlebte am Dienstag ein Blutbad. Kaum war die Haltefrist für Altaktionäre verstrichen, suchten diese den Ausgang. Das Ergebnis: Ein Kursrutsch, der selbst für die volatile Krypto-Branche schmerzhaft ist.Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Zum Handelsstart am Dienstag halbierte sich der Kurs beinahe binnen der ersten Stunde: Von 3,58 Dollar ging es steil abwärts auf ein Intraday-Tief von 1,80 Dollar. Zwar fingen Schnäppchenjäger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
