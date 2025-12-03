Wien (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg baut ihre Struktur um und kappt die Zahl der Geschäftsbereiche von drei auf nur noch zwei, so die Experten von "FONDS professionell".So solle es neben der Investmentbank künftig lediglich noch einen weiteren Zentralbereich geben, in dem die Unternehmensbank mit dem Wealth und dem Asset Management zusammengefasst sei. Dieser Bereich firmiere als "Corporate, Wealth and Asset Management", wie die Hamburger Privatbank mitgeteilt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
