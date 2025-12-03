Wien (www.fondscheck.de) - Seit fünf Jahren leitet Dirk Görgen den globalen Vertrieb der DWS, so die Experten von "FONDS professionell".Unter seiner Führung habe das Unternehmen deutlich an Dynamik gewonnen: Die verwalteten Vermögen seien von 700 Milliarden Euro auf über 1 Billion Euro gestiegen, und das ETF-Geschäft mit der Marke Xtrackers sei massiv ausgebaut worden. Dennoch bleibe das aktive Asset Management der zentrale Ertragsbringer. ...

