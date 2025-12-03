Mainz (ots) -Das Verschwinden des Juwelenschatzes aus der Wiener Hofburg 1918 bleibt eines der rätselhaftesten Kunstverbrechen Europas. Regisseur Wolfgang Winkler rekonstruiert für seinen Film "Der Raub der Kronjuwelen" die Ereignisse, als kurz vor Fertigstellung die Nachricht vom Wiederauftauchen des Schatzes für Aufsehen sorgt. Der historische Kunstkrimi erhält damit eine unerwartet aktuelle Dimension. 3sat zeigt den Film "Der Raub der Kronjuwelen" am Dienstag, 9. Dezember, 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung. In der 3satMediathek (http://www.3sat.de/) ist der Film vom 9. Dezember 2025 bis 8. März 2026 zu sehen.Im November 2025 tauchen Teile des verschwundenen Familienschmucks wieder auf - in einem Bankschließfach in Kanada. Darunter der legendäre Florentiner, ein 137 Karat schwerer Diamant. Kaiserin Zita hatte den Schatz dort selbst eingelagert und Stillschweigen verfügt. Ihre Söhne Robert und Rudolph bewahrten das Geheimnis und gaben es kurz vor ihrem Tod weiter. Karl Habsburg, das heutige Oberhaupt der Familie, erfuhr nach eigenen Angaben erst 2024 davon. Die Echtheit des Schatzes ist bestätigt, die Juwelen sollen zunächst in Kanada ausgestellt werden. Nicht alle verschwundenen Pretiosen sind wieder aufgetaucht: Sisis Diamantkrone bleibt laut Familie Habsburg verschollen.Regisseur Wolfgang Winkler erzählt die letzten Tage der Habsburgermonarchie als Historiendrama: eine Geschichte von Intrigen, Verrat und Bereicherung. Interviews mit Expertinnen und Experten, unter anderen mit dem Wiener Juwelier Christoph Köchert und Katja Schmitz-von Ledebur, der Direktorin der Kaiserlichen Schatzkammer in Wien, beleuchten die neuen Entwicklungen. Für die Dokumentation wurden die Kronjuwelen mit modernster Technik visuell rekonstruiert.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail an reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/derraubderkronjuwelen?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend diese Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/der-raub-der-kronjuwelen).- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten "Der Raub der Kronjuwelen" zur Preview im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/?id=1183&return_url=%2Fmediathek%2Fvideo%2F3871%3FcHash%3D1ac39bca1cf27027d44bcdfda8a2b5c8) bereit (nach Log-in).Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6171767