Berlin (ots) -Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer (SPD), hat der neuen AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" (GD) absurderweise "Parallelen zu Leitgedanken der Hitlerjugend" angedichtet. Diese Entgleisung ist weder sachlich begründet noch rechtlich gedeckt und zeigt einmal mehr, wie ein weisungsgebundener Behördenchef sein Amt zur Bekämpfung der demokratischen Opposition missbraucht.Jean-Pascal Hohm, Bundesvorsitzender der Generation Deutschland, stellt klar: "Kramer hat jedes Maß verloren. Wer sich nach zwei Tagen der Existenz unserer neuen Jugendorganisation anmaßt, solche Fantasievorwürfe zu erheben, agiert als politischer Aktivist und nicht als Hüter unserer Verfassung."Die Generation Deutschland bleibt gelassen und entschlossen.Alexander Claus, GD-Bundesvorstandsmitglied (Landesverband Thüringen), ergänzt: "Wir lassen uns von einem durchdrehenden Behördenleiter nicht einschüchtern. Wir wissen, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden unserer Verfassung stehen."

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell