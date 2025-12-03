© Foto: adobe.stock.com

Das Jahr 2025 dürfte die Edelmetalle wohl endgültig ins Bewusstsein von Anlegern und Investoren gebracht haben. Die eindrucksvolle Rallye von Gold wurde jedoch durch die Preisexplosion von Silber übertroffen. Gold und Silber sind auch 2026 zu favorisieren Die aktuelle Gemengelage lässt eigentlich nur einen Schluss zu - Gold und Silber sind auch in 2026 zu favorisieren. Die übergeordneten Bewegungsziele sind intakt. Der Goldpreis steuert stoisch auf die 5.000 US-Dollar zu und auch Silberpreis ist mit enormen Momentum ausgestattet auf dem Weg in Richtung 100 US-Dollar. Doch selbst die 100 US-Dollar könnten - sofern alles passt - nur eine Zwischenstation sein. In den nächsten Monaten könnte …