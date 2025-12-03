Breite Preisdatenlage plus US-Jobless Claims und Handelsbilanz. Aurubis, Electrolux und Rio Tinto liefern Unternehmensimpulse.Aurubis legt heute seine Jahreszahlen vor, während Electrolux zum Capital Markets Day lädt. Aus Skandinavien, Tschechien und der Schweiz stehen frische Verbraucherpreise an, zudem kommen die Eurozonen-Daten zum Einzelhandel. In den USA rücken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Handelsbilanz ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.