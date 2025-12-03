Gießen/Marburg (ots) -Die Ereignisse des vergangenen Wochenendes, an dem mehrere zehntausend Menschen in Gießen weitgehend friedlich für Respekt, Vielfalt und demokratische Grundwerte demonstrierten, haben ein deutliches Bild gezeichnet: Die große Mehrheit unserer Stadt und Region steht für ein offenes und humanes Miteinander. Für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM), in dem täglich Menschen aus 89 Nationen zusammenarbeiten, entspricht dieses Bild genau dem Selbstverständnis, das unsere Arbeit trägt.Vielfalt ist für uns kein abstrakter Wert, sondern ein gelebter Alltag. Unterschiedliche Sprachen, kulturelle Hintergründe und persönliche Geschichten verbinden sich hier zu einem gemeinsamen Auftrag: Menschen zu versorgen, Wissen weiterzugeben und medizinischen Fortschritt zu ermöglichen. Jede Form von Ausgrenzung oder extremistischen Ideologien steht im Widerspruch zu diesem Auftrag - unabhängig davon, aus welcher Richtung sie kommt.Das vergangene Wochenende stellte unser Klinikum zugleich vor organisatorische Herausforderungen. Trotz erheblich eingeschränkter Verkehrswege war das UKGM durchgängig voll arbeitsfähig. Unsere Beschäftigten haben mit großer Selbstverständlichkeit Umwege in Kauf genommen und zuverlässig ihren Dienst angetreten. Dieses Engagement verdient besonderen Dank. Ebenso danken wir den kommunalen und regionalen Stellen, insbesondere dem Rettungsdienst und der Polizei, die sich im Vorfeld eng mit uns abgestimmt haben und damit wesentlich dazu beitrugen, dass die Versorgung aller Patientinnen und Patienten jederzeit sichergestellt war.Der breite Protest in unserer Stadt war ein sichtbares Signal, das weit über den Tag hinausreicht. Er macht deutlich, dass demokratische Werte in unserer Gesellschaft tief verankert sind und dass eine große Mehrheit bereit ist, diese Werte friedlich und klar zu vertreten. Wir wünschen uns, dass insbesondere unsere internationalen Beschäftigten dieses Zeichen als Ausdruck der Wertschätzung und des Rückhalts verstehen, den sie in dieser Region erfahren.Das UKGM bekräftigt in diesem Zusammenhang seine Haltung: Wir lehnen Extremismus jeder Art ab. Wir stehen für ein Miteinander, das auf Respekt, Offenheit und Verantwortung basiert. Und wir setzen uns dafür ein, dass unser Klinikum ein Ort bleibt, an dem Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern als Stärke begriffen wird. In einer Zeit gesellschaftlicher Spannungen halten wir an diesem Grundsatz fest - verlässlich, verbindlich und überzeugt.Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherT. +49 641 985- 51020 | frank.steibli@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6171773