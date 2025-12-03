Taiwan Semiconductor - TSM: Breakout-Setup mit China-Risiko!

Rekordgewinn!

Allzeithoch bei Taiwan Semiconductor (TSM). Wie weit geht die KI-Rallye noch? USP: Wafer unter 7 nm!

Taiwan Semiconductor (TSM) - ISIN US8740391003

Rückblick: 43 Prozent Plus im vergangenen Halbjahr, ein stabiler Aufwärtstrend und ein Breakout-Setup sind die wichtigsten Elemente im Chart der Taiwan-Semiconductor-Aktie. Die Kursentwicklung wird getrieben von den Rekordgewinnen im Umfeld der Künstlichen Intelligenz.

Taiwan-Semiconductor-Aktie: Chart vom 02.12.2025, Kürzel: TSM Kurs: 292.09 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, um bei der weiteren technischen Entwicklung rund KI vorne dabei zu sein.

Mögliches bärisches Szenario

Neben einem Platzen der KI-Blase sind hier China-spzifische Risiken zu nennen. Sollte der Große Bruder mit dem Säbelrasseln beginnen, dürfte die Taiwan-Semiconductor-Aktie deutliche Einbußen erfahren. Auch die US-Zollpolitik kann - gerade im Tech-Sektor - jederzeit für Nervosität bei Anlegern sorgen. Mit einem Stop Loss am 20er-EMA können wir etwaige Verluste sinnvoll begrenzen.

Meinung

Taiwan Semicondutor erzielte dank des weltweiten KI-Rauschs in Q3 einen beeindruckenden Rekordgewinn Gewinn ein. Der Konzern meldete einen Nettogewinnsprung um rund 39 Prozent und einen Umsatzanstieg um 30 Prozent. Hauptmotor ist alles, was nach High-Performance und KI riecht: Chips für diese Anwendungen bringen inzwischen 57 Prozent der gesamten Einnahmen. Dazu stammt der Großteil der produzierten Wafer aus modernsten Fertigungsverfahren unter sieben Nanometern - genau die Sorte Silizium, auf die Nvidia, Apple und der ganze KI-Zirkus angewiesen sind. Das Unternehmen investiert weiter kräftig in neue Kapazitäten, um die Nachfrage nicht nur zu bedienen, sondern bei Laune zu halten. Das macht den Konzern zu einem der wichtigsten Profiteure der aktuellen Technolgie-Entwicklung. Trotz gewisser Risiken kommen wir zu einer bullischen Einschätzung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1514.73 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1615 Millionen USD

Meine Meinung zu Taiwan Semiconductor ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/taiwan-semiconductor-aktie-ki-boom-treibt-gewinne-jetzt-aktien-kaufen

Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025

Autor: Thomas Canali

