Antimon-Gold-Projekt Howells Lake vor möglicher Ausdehnung

Critical One Energy meldet bedeutende Fortschritte beim Antimon-Gold-Projekt Howells Lake. Neue geophysikalische Analysen hätten laut Unternehmen aufgezeigt, dass sich die mineralisierten Zonen deutlich weiter erstrecken könnten als bisher angenommen. Damit erhöhe sich das Potenzial des Projekts, zu einer strategisch wichtigen Rohstoffquelle für Antimon und Gold zu werden.

Erweiterungspotenzial durch neue geophysikalische Daten

Basierend auf einer aktuellen VTEM-Messung, einer Methode zur elektromagnetischen Luftvermessung, habe Critical One Energy ermittelt, dass sich das vererzte Gestein in westlicher Richtung um mindestens zwei Kilometer verlängern und in Tiefen von über 300 Metern reichen könnte.



Das Management gab an, dass die neu interpretierten Daten Hinweise auf zusätzliche Anomalien entlang strukturgeologischer Zonen lieferten, die bislang nicht durch Bohrungen erfasst worden seien. Die identifizierten elektromagnetischen Leiter seien laut Interpretation sowohl seitlich als auch in die Tiefe offen und könnten mit bekannten Mineralisierungen in Verbindung stehen. Duane Parnham, Executive Chairman und CEO von Critical One, erklärte, dass das Unternehmen nun ein vollständig finanziertes Bohrprogramm vorbereite, um die identifizierten Zonen systematisch zu erkunden und zu bewerten.