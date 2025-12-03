CALGARY, Alberta, Dec. 03, 2025von Anthropic als Model Context Protocol (MCP) Integration Partner angeschlossen hat - ein bedeutender Meilenstein bei der Nutzung verantwortungsvoller KI zur Beschleunigung sozialer Auswirkungen.

Durch diese Partnerschaft wird Claude in der Lage sein, die Funktionen der Unternehmensplattform von Benevity nahtlos zu nutzen, wobei der MCP-Server als grundlegende Infrastruktur dient, um in Zukunft unzählige Anwendungsfälle zu ermöglichen. Claude wird von mehr als zwei Millionen validierten gemeinnützigen Organisationen in der Benevity-Datenbank unterstützt und bietet verifizierte gemeinnützige Organisationen zur Auswahl, sodass Menschen die Möglichkeit haben, die ihnen wichtigsten Anliegen zu finden und zu unterstützen - und so mit hoher Effizienz und Reichweite etwas bewirken können.

"Bei Benevity war es schon immer unser Ziel, es Menschen und Unternehmen zu erleichtern, Gutes in der Welt zu tun", erklärte Soraya Alexander, CEO von Benevity. "Die Partnerschaft von Benevity mit Anthropic und Claude for Nonprofits verwirklicht dieses Ziel auf neue Weise, indem sie verantwortungsbewusste KI einsetzt, um Menschen mit Anliegen zu verbinden, die ihnen wichtig sind. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Unternehmen dabei zu unterstützen, Sinnstiftung am Arbeitsplatz zu fördern, Mitarbeiter zu befähigen, einen bedeutenden Beitrag zu leisten, und gemeinnützigen Organisationen zu helfen, mehr Unterstützer mit größerer Effizienz und mehr Vertrauen zu erreichen."

Die Vision von Benevity für verantwortungsbewusste KI ist ganzheitlich und wird sorgfältig auf der gesamten Unternehmensplattform umgesetzt. Die agentenbasierte Strategie wurde entwickelt, um in jeder Phase von unternehmensorientierten Programmen neue Effizienzsteigerungen zu erzielen. Sie soll Changemakern ermöglichen, durch strategischere Arbeit eine größere Wirkung zu erzielen. Die neue Partnerschaft mit Anthropic steht im Einklang mit der Vision von Benevity AI, personalisierte Arbeitserfahrungen zu fördern, die Unternehmensmitarbeiter nahtloser mit gemeinnützigen Projekten verbinden.

"Die Mission von Anthropic besteht darin, zuverlässige KI-Systeme zu entwickeln und Forschungsarbeiten zu leiten, die sicherstellen, dass diese Technologie der Menschheit auf sichere und ethische Weise zugutekommt", erklärte Elizabeth Kelly, Head of Beneficial Deployments bei Anthropic. "Unsere Werte leiten uns bei der Auswahl unserer Partner und bei der Zusammenarbeit. Unsere gemeinsame Mission mit Benevity geht über die Entwicklung intelligenterer Tools hinaus. Durch die Kombination der KI-gestützten Social-Impact-Plattform von Benevity mit der fortschrittlichen KI von Claude streben wir an, mehr Gemeinschaften zu unterstützen und messbare Ergebnisse zu erzielen, wobei Sicherheit und Verantwortung im Mittelpunkt stehen."

"Um den Zugang zu unserer Arbeit zu erweitern, müssen wir zunächst die Spender dort abholen, wo sie gerade sind", erklärte Tunde Wackman, Chief Development Officer bei World Central Kitchen (WCK). Bei WCK sind wir uns bewusst, dass die KI-Suche zu einem wesentlichen Bestandteil der Art und Weise wird, wie Menschen gemeinnützige Organisationen finden und unterstützen. Wir freuen uns, dass Benevity und Claude gemeinsam an einem verantwortungsbewussten, zukunftsorientierten Tool arbeiten, das neue Wege für das Engagement von Spendern in der gesamten Branche eröffnet."

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren - und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen. Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als 34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter benevity.com.

Medienkontakt: Indrani Ray-Ghosal I press@benevity.com