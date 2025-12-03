Mainz (ots) -Bekommt die Regierung am Freitag eine eigene Mehrheit für ihr Rentenpaket? Schon wieder macht es Schwarz-Rot spannend. Unnötig spannend, denn was zur Abstimmung steht, ist noch gar keine große Rentenreform. Aber schon im Detail knirscht es bedenklich. Der Kanzler sucht nach Mehrheiten in den eigenen Reihen, die SPD derweil neuen Streit. "Showdown im Bundestag - Merz ohne Mehrheit?" ist am Donnerstag, 4. Dezember 2025, 22.30 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Arbeitsministerin Bärbel Bas ruft zum Klassenkampf und empört die Arbeitgeber. Will diese SPD gemeinsam mit der CDU Deutschland aus der Rezession holen und wieder wettbewerbsfähig machen? Sind beide Regierungspartner fähig, sich im Interesse des Landes zu bewegen oder flüchten sie sich in die alten ideologischen Gräben? Steht die schwarz-rote Regierung auf einem belastbaren Fundament oder ist sie eine Regierung auf Abruf?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Juso-Vorsitzender Philipp Türmer (SPD), der CSU-Landesgruppen-Chef Alexander Hoffmann, Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner, Monika Schmitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und Kerstin Münstermann, Leiterin der Parlamentsredaktion "Rheinische Post".Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6171837