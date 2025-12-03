Hamburg (ots) -Eine exklusive Analyse der Flugdaten von Opodo (http://www.opodo.de) zeigt, wie Deutschland die Feiertage verbringt. Der Trend zu langen, internationalen Reisen ist ungebrochen: Viele tauschen Tannenzweige gegen Palmen ein und wählen eine ausgedehnte Reise zum Jahresabschluss.Die Top 10 Suchanfragen: Hier liegen die ReiseträumeDie Suchdaten bieten einen aufschlussreichen Einblick in die Reisewünsche der Deutschen und offenbaren jene Destinationen, die für den perfekten Feiertagsurlaub an Weihnachten und Silvester in Betracht gezogen werden. Die analysierten Listen zeigen eine unverkennbare Sehnsucht nach fernen Zielen und wärmeren Gefilden. Dies deutet darauf hin, dass viele Reisende dem kalten und oft tristen Winter in Deutschland entfliehen und die Festtage lieber unter südlicher Sonne verbringen möchten. Es scheint, als ob der Wunsch nach Erholung, Exotik und einem Klimawechsel die Planung der Urlaubsreisen maßgeblich beeinflusst.Weihnachten (17. bis 28. Dezember)1. Bangkok2. Phuket3. Dubai4. New York City5. Istanbul6. London7. Teneriffa8. Kapstadt9. Gran Canaria10. ColomboSilvester/Neujahr (29. Dezember - 11. Januar)1. Bangkok2. Phuket3. London4. Kapstadt5. Dubai6. Teneriffa7. Colombo8. Gran Canaria9. New York City10. ManilaGebuchte Destinationen: Die Realität der ReiseplanungDie tatsächlichen Flugtransaktionen spiegeln wider, welche Ziele unter Berücksichtigung von Kosten und Urlaubszeit ausgewählt wurden. Trotzdem sichern sich die fernen Ziele einen festen Platz in den Top 10 der gebuchten Reisen. Bangkok ist über beide Feiertage hinweg unter den drei meistgebuchten Zielen. Mit Kapstadt (Platz 10 zu Silvester) wählten Reisende ein weiteres attraktives Ziel am südlichen Zipfel Afrikas.Top 10 gebuchte DestinationenWeihnachten (17. bis 28. Dezember)1. London2. Madrid3. Bangkok4. Istanbul5. Barcelona6. Lissabon7. Palma de Mallorca8. Athen9. Tunis10. WienSilvester/Neujahr (29. Dezember - 11. Januar)1. London2. Bangkok3. Istanbul4. Paris5. Barcelona6. Athen7. Wien8. Palma de Mallorca9. Teneriffa10. KapstadtPräferenzen für die Reisedauer in den WinterferienFür die Weihnachtszeit (17. bis 28. Dezember) liegen die bevorzugten Reisedauern meist unter zwei Wochen:- 46 % der Reisenden wählen Reisen von 7-13 Tagen.- 29 % der Reisenden entscheiden sich für einen kürzeren Aufenthalt von 3-4 Tagen.- Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die bevorzugten Dauer-Optionen für die Weihnachtszeit stabil (47 % für 7-13 Tage und 27 % für 3-4 Tage).Für den Silvesterzeitraum (29. Dezember bis 11. Januar) bevorzugen Reisende generell kürzere Aufenthalte:- Der größte Anteil der Buchungen, 33 %, entfällt auf Reisen von 3-4 Tagen.- Dicht gefolgt von 30 % für Reisen von 7-13 Tagen.- Längere Aufenthalte von 14-20 Tagen machen 14 % aus.Deutschland als attraktives Reiseziel zur Weihnachts- und NeujahrszeitWährend der Adventszeit und zum Jahreswechsel zieht Deutschland zahlreiche internationale Besucher an. Besonders stark ist die Nachfrage aus Spanien, Frankreich und Italien. Diese Reisenden zieht es vor allem in die Metropolen Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf.Weihnachtszeit (17. - 28. Dezember)In der Vorweihnachtszeit und über die Feiertage hinweg sind die wichtigsten Herkunftsländer für Flugreisen nach Deutschland:- Spanien (22%)- Frankreich (11%)- Italien (10%)- Schweiz (9%)- Vereinigtes Königreich (8%)Die meistbesuchten Städte in diesem Zeitraum sind Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf.Silvester und Neujahr (29. Dezember - 11. Januar)Über den Jahreswechsel bis in die zweite Januarwoche bleiben Spanien, Frankreich und Italien die führenden Quellmärkte. Zusätzlich gewinnen die Schweiz und Österreich an Bedeutung:- Spanien (17%)- Frankreich (16%)- Italien (14%)- Schweiz (11%)- Österreich (8%)Die Präferenzen bei den Städtezielen verschieben sich in dieser Periode leicht, wobei Hamburg im Vergleich zur Weihnachtszeit an Attraktivität gewinnt. Die Top-Städte sind weiterhin Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf.Die Anziehungskraft Deutschlands in dieser besonderen Jahreszeit beruht auf einer Kombination aus festlicher Atmosphäre, traditionellen Weihnachtsmärkten, vielfältigen kulturellen Veranstaltungen und den bekannten Silvesterfeierlichkeiten in den Großstädten. Die gute Erreichbarkeit und das breite Angebot machen Deutschland zu einem bevorzugten Reiseziel für europäische Touristen in der Weihnachts- und Neujahrszeit.MethodikDie Analyse basiert auf Buchungs- und Suchdaten von Opodo aus dem Zeitraum vom 1. April bis 16. Oktober 2025.Untersucht wurden Reisezeiträume rund um die Feiertage, aufgeteilt in zwei Segmente:- Weihnachten: 17. - 28. Dezember 2025- Silvester / Neujahr: 29. Dezember 2025 - 11. Januar 2026Zur Einordnung aktueller Trends wurden die Ergebnisse mit den entsprechenden Daten aus dem Vorjahr (Buchungs- und Suchzeitraum: 1. April - 16. Oktober 2024) verglichen. Dadurch lassen sich Veränderungen in der Reisedauer, im Buchungsverhalten und in den zeitlichen Präferenzen der Reisenden identifizieren.Alle Angaben basieren auf aggregierten und anonymisierten Daten, die einen Überblick über die allgemeinen Reisegewohnheiten während der Feiertagssaison ermöglichen.Pressekontakt:eDreams ODIGEO D-A-CHpress.dach@edreamsodigeo.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101081/6171834