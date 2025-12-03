Noch bis Ende Dezember erhalten Kundinnen und Kunden in Deutschland, die einen Leasing- oder Finanzierungsvertrag für die Alpine A290 abschließen, die ersten zwei Monatsraten geschenkt - wie üblich jedoch nur unter gewissen Bedingungen. Das Angebot gilt für alle Verträge mit genehmigter Voranfrage bei Mobilize Financial Services im Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 2025 sowie bei einer Erstzulassung bis zum 30. April 2026. Es gilt zudem bis zu einer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.