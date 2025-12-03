Insgesamt 55.741 Elektroautos kamen im November in Deutschland neu auf die Straße - und lösten damit den Oktober als stärksten Monat seit dem Ende des Umweltbonus 2023 ab. Mit einem Anteil von 22,2 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen war mehr als jeder fünfte neue Pkw mit einem rein elektrischen Antrieb ausgestattet. Nach dem Ferienmonat August legten die Elektroauto-Neuzulassungen im September wieder spürbar zu. Im Oktober wies das Kraftfahrt-Bundesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net