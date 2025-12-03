Düsseldorf (ots) -Farben, Materialien und Oberflächen werden zunehmend zu prägenden Elementen moderner und individueller Gestaltung von Badezimmern. Sie verleihen Räumen Charakter, schaffen Atmosphäre und machen das tägliche Wassererlebnis zu etwas Besonderem. Ob sinnliche Texturen, von der Natur inspirierte Farbwelten oder pflegeleichte Oberflächen: Die Trends für 2026 stehen für Harmonie, Individualität und Wandelbarkeit. Patrick Speck, Leader, LIXIL Global Design, EMENA, gibt einen Einblick in die Entwicklungen, die das Badezimmer 2026 prägen werden.Badezimmer, die alle Sinne ansprechenIm Jahr 2026 wird das Bad mehr denn je zu einem Ort des Erlebens. Funktionalität tritt in den Hintergrund. Stattdessen entstehen Räume, die verschiedene Sinne ansprechen. Das Badezimmer wird zum persönlichen Rückzugsort, wo Komfort, Wohlbefinden und tägliche Routinen aufeinandertreffen. Unterschiedliche Oberflächen und Materialien laden zum Anfassen ein, während Produkte durch ihre angenehme Haptik die Bedienung intuitiver und sinnlicher machen. Gegensätze wie geriffelte und polierte Oberflächen schaffen ein lebendiges Zusammenspiel, während Farbpaletten aus kühlen Metalltönen und lebendigen Akzentfarben Tiefe, Raffinesse und visuelle Spannung erzeugen.Design-Inspirationen von GROHE- GROHE Satin Finishes - Die samtig-glatte Oberfläche sorgt bei jeder Nutzung für ein angenehmes, taktiles Erlebnis.- GROHE Allure - Dank präziser Rückmeldung bietet die Dreilocharmatur ein besonderes haptisches Erlebnis und sorgt für eine intuitive Bedienung.- GROHE Atrio Private Collection - Mit einer Vielzahl an Hebelvarianten, darunter gerändelte Griffe, Caesarstone Quarz-Einsätze und edle Farboptionen, ermöglicht die Kollektion eine abgestimmte, persönliche Gestaltung des Badezimmers.Natürliche NuancenWährend der erste Trend das sinnliche Erleben in den Vordergrund stellt, laden natürliche Nuancen dazu ein, die Ruhe und Ausgeglichenheit der Natur ins Badezimmer zu holen. Geprägt von organischen Formen, sanften Farben und authentischen Materialien entstehen Räume, die Achtsamkeit und bewusstes Wohnen fördern. Erdige und neutrale Töne treffen auf zarte Blau-, warme Terrakotta- sowie tiefe Bronzetöne und schaffen so eine harmonische Farbwelt, die Geborgenheit und Balance ausstrahlt. Subtile Texturen und edle Oberflächen schaffen ein Gefühl von Wärme und Natürlichkeit. So wird das Badezimmer zu einem Ort der Ruhe, an dem liebevoll gestaltete Details für eine entschleunigende Atmosphäre sorgen.Design-Inspirationen von GROHE- GROHE Plus - Basierend auf der charakteristischen Rautenform von GROHE vereint GROHE Plus klare Linien mit sanft abgerundeten Details - ein Design, das Präzision und Balance verkörpert.- GROHE Essence Keramik - Die Kombination aus filigranen Kanten und weichen, organischen Konturen steht für minimalistisches Design und zeitlose Eleganz.- GROHE Rainshower Aqua Pure - Die großzügige Kopfbrause erinnert an das Gefühl eines warmen Sommerregens. Der integrierte Filter der Handbrause entfernt Chlor und Gerüche aus dem Wasser und bietet so ein reines, wohltuendes Duscherlebnis.Das Comeback metallischer FarbenWährend die vorherigen Trends Sinnlichkeit und natürliche Ruhe in den Fokus rücken, feiern metallische Oberflächen ein glänzendes Revival. Polierte Finishes wie Chrom, Warm Sunset, Cool Sunrise oder Supersteel bringen neue Strahlkraft ins Badezimmer und vereinen Funktionalität mit ausdrucksstarkem Design. In einer Welt, die ständig nach Neuem strebt, überzeugen diese zeitlosen Materialien durch Beständigkeit. Gleichzeitig punkten sie mit Langlebigkeit und einfacher Pflege und bilden damit die ideale Basis für stark frequentierte Räume. Lebendige Farben und handwerkliche Details setzen spielerische Akzente und ermöglichen eine individuelle Gestaltung, ohne dabei auf Funktion und Ästhetik zu verzichten. 