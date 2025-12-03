Der berühmteste Shortseller der Welt attackiert Strategy: James Chanos nennt das Modell "albern" und warnt vor strukturellen Risiken, sollte Bitcoin länger schwach bleiben.Der Shortseller James Chanos, bekannt für seine Vorhersage des Enron-Zusammenbruchs, stellt das Geschäftsmodell von Strategy schärfer in Frage als jeder andere Kritiker. Während über die Zukunft des größten Bitcoin-Halters spekuliert wird, richtet Chanos den Fokus auf einen zentralen Punkt: die strukturellen Schwächen des "Digital Asset Treasury"-Modells (DAT), das Strategy seit 2020 verfolgt. Chanos bezeichnet das Modell als "albern" und kritisiert vor allem, dass Anleger überbewertete Aktien eines Unternehmens kaufen, …

