DALLAS, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 1. Dezember hat Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" oder das "Unternehmen") seine ungeprüften Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2025 endete, bekannt gegeben.
Finanzielle und betriebliche Höhepunkte im dritten Quartal 2025
Paul Yu, Geschäftsleiter von Cango, sagte: "Dieses Quartal ist ein wichtiger Meilenstein. Es ist ein Jahr her, dass wir uns strategisch in einen Bitcoin-Miner verwandelt haben. Im dritten Quartal haben wir uns weiter auf unser Kerngeschäft Mining konzentriert und damit die Position von Cango als skalierender und operativ disziplinierter Bitcoin-Miner weiter gestärkt. Genauer gesagt haben wir 1.930,8 BTC gemined, was einem Durchschnitt von 21,0 BTC pro Tag entspricht. Während wir unser Kerngeschäft konsolidierten, haben wir auch unsere langfristige Strategie klargestellt: Aufbau eines globalen, verteilten KI-Rechnernetzwerks, das mit grüner Energie betrieben wird, mit Bitcoin-Mining als praktischer Vorstufe zu unseren Energie- und Berechnungsambitionen. In nächster Zeit werden wir die Marktdynamik weiterhin genau beobachten, unsere eingesetzte Leistung steuern und Partnerschaftsmodelle prüfen, um Marktrisiken zu mindern und die operative Stabilität zu erhöhen."
