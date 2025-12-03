© Foto: Bob Daemmrich - picture alliance / ZUMA Press Wire

Uber startet gemeinsam mit Avride autonome Robotaxi-Fahrten in Dallas und öffnet damit ein neues Kapitel im Wettbewerb um die Zukunft der urbanen Mobilität.Uber öffnet in Dallas ein neues Kapitel der Mobilität. Nachdem das Unternehmen im September angekündigt hatte, in Dallas Robotaxis zu testen, können Nutzer ab sofort eine autonome Fahrt mit einem Robotaxi von Avride erhalten. Dazu müssen sie lediglich eine UberX-, Uber-Comfort- oder Uber-Comfort-Electric-Fahrt bestellen. Uber betont, dass die Zuordnung zu einem Robotaxi keinen Aufpreis koste. Die neuen Fahrzeuge operieren zunächst in einem Gebiet von neun Quadratmeilen, das sich von Downtown über Uptown bis nach Deep Ellum erstreckt. …