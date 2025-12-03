Der Silberpreis hat am Mittwoch seinen Höhenflug eindrucksvoll fortgesetzt und ein neues Rekordniveau erreicht. Der Preis für eine Feinunze springt am Nachmittag zeitweise bis auf 58,94 US-Dollar und hält danach den Großteil der Gewinne. Auch Gold startet wieder durch.Damit setzt Silber seine starke Bewegung der vergangenen Tage fort: Innerhalb kurzer Zeit ging es von Niveaus unter 50 US-Dollar deutlich nach oben - ein Tempo, das die Schwankungsanfälligkeit erhöht.Auch Gold legte am Mittwoch zu, ...

