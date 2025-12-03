Berlin (ots) -Den Jahreswechsel nutzen, um wirklich etwas Gutes für sich selbst zu tun, statt unbeständiger Vorsätze: Wer auf Familienfotos, im Job oder auf Social Media zum neuen Jahr mit einem dezenten, typgerechten Auftritt ganz im Trend von Silent Luxury überzeugen möchte, entscheidet sich für Veneers. Die hauchdünnen hochwertigen Verblendschalen harmonisieren Form und Farbe der Frontzähne nachhaltig, ohne künstlich zu wirken. 2025 hat die Zahnarztpraxis KU64 bereits über 2.000 Veneers eingesetzt und verzeichnet damit einen Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020.Dünne Schalen, starkes Lächeln: Was Veneers leistenDie hauchdünnen Verblendschalen aus Keramik oder Komposit werden dauerhaft auf die Frontzähne geklebt, um Verfärbungen, abgesplitterte Kanten, alte Frontfüllungen, Lücken oder leichte Fehlstellungen langfristig ästhetisch zu kaschieren. Viele Patientinnen und Patienten stören sich an verkürzten Frontzähnen durch Knirschen, unharmonischen Zahnformen, sichtbaren Metallrändern älterer Kronen oder rauen, geschädigten Schmelzoberflächen. Auch in diesen Fällen können hochwertige Veneers (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/) das Gesamtbild des Lächelns deutlich gleichmäßiger wirken lassen. Bei KU64 wird das Konzept von Silent Luxury so auch in der Zahnästhetik unmittelbar erlebbar. "Patientinnen und Patienten wünschen sich heutzutage Zähne, die harmonisch zu Gestik, Mimik und Typ passen und keine Zähne, die zuerst auffallen und dann Fragen aufwerfen. Bei KU64 planen wir Veneers so, dass das Lächeln aussieht, als wäre es schon immer genau so gewesen, nur entspannter und ausgeruhter", so Dr. med. dent. Stephan Ziegler, Gründer und geschäftsführender Partner von KU64.Wann sich Patienten für Veneers entscheidenDie Vorweihnachtszeit und der Jahreswechsel, wenn Familienfeste und berufliche Veranstaltungen anstehen, ist die perfekte Gelegenheit, solche Veränderungen in Angriff zu nehmen. Der Start ins neue Jahr gilt für viele als natürlicher Übergang: Man blickt zurück, fasst neue Vorsätze und ist eher bereit, längst aufgeschobene Entscheidungen wie eine ästhetische Veränderung am eigenen Lächeln umzusetzen. Besonders gefragt sind Veneers (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/) außerdem im Sommer vor großen Urlauben und in der Hochzeitssaison.Nachfrage für Veneer-Behandlungen steigtDass ästhetische Korrekturen im Frontzahnbereich inzwischen einen hohen Stellenwert genießen, zeigen die Behandlungszahlen: Seit Bestehen wurden in den Praxen von KU64 insgesamt über 25.000 Veneers (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/) eingesetzt. Seit 2020 ist die Nachfrage für Veneers bei KU64 um rund 10 Prozent gestiegen. Etwa 60 Prozent der Behandlungen entfallen auf Frauen, 40 Prozent auf Männer.Moderne Veneer-Methoden für mehr NatürlichkeitDank moderner Methoden müssen die Zähne für Veneers (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/) heute in vielen Fällen nicht mehr angeschliffen werden, etwa bei Non-Prep-Veneers wie Lumineers oder bei Injektionsveneers. Dadurch bleibt die natürliche Zahnsubstanz erhalten, die Behandlung verläuft deutlich schonender, oft ohne Spritze und Provisorium, und viele Patientinnen und Patienten empfinden den Ablauf als insgesamt angenehmer und weniger belastend.Qualität aus dem eigenen Labor zu transparenten KostenAlle Veneers (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/) fertigt KU64 selbst im hauseigenen Dentallabor (https://ku64.de/leistungen/smile-design-dentallabor/) an. Dabei kommt je nach Veneer-Art Komposit oder hochwertige Keramik zum Einsatz. Letztere gilt als sehr gut verträglich und überzeugt durch Stabilität, Farb- und Formbeständigkeit sowie eine natürliche, lichtdurchlässige Optik. Je nach Methode, Anzahl der Zähne, individuellem Befund und erforderlicher Vorbehandlung liegen die Kosten pro Zahn in der Regel zwischen etwa 600 und 1.500 Euro.Mit Rundum-Service bei KU64 zu neuen VeneersWährend einer Veneer-Behandlung profitieren Patientinnen und Patienten bei KU64 von einem ausgeprägten Servicegedanken entlang der gesamten Behandlungskette. Ein interdisziplinäres Team aus ästhetischer Zahnmedizin (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/), Prothetik, Kieferorthopädie (https://ku64.de/leistungen/kieferorthopaedie/) und Prophylaxe (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/) mit über 20 Jahren Erfahrung plant die Versorgung gemeinsam und berücksichtigt dabei einfühlsam auch die Bedürfnisse von Angstpatientinnen und -patienten. (https://ku64.de/leistungen/angstpatienten/?gad_source=1&gad_campaignid=22079149627&gbraid=0AAAAADu81CCtFiuvo9fhx6_spUv-T_kV8&gclid=CjwKCAiA55rJBhByEiwAFkY1QBo47a7kUQATJYTW4tnbBj_6P0HhfcS3Q1WLpYhSdUiauEZgQT3ipxoCse8QAvD_BwE) Unterstützt wird der gesamte Behandlungsablauf durch moderne Hightech-Verfahren wie digitale Fotografie, 3D-Röntgen und computergestützte Analyse von Zahnform, Biss und Gesichtsproportionen.Auch organisatorisch ist die Behandlung bei KU64 auf Alltagstauglichkeit ausgelegt: Dank Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche lassen sich Termine flexibel an Beruf und Familie anpassen. Auf Wunsch lassen sich Veneer-Behandlungen mit Kontrollterminen der Kinder kombinieren, die im großzügig gestalteten Spieleparadies betreut werden. Nach Abschluss der Behandlung kümmern sich das KU64-Prophylaxe-Team und die Mitarbeitenden im hauseigenen Prophylaxe-Shop (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/ku64-smile-swiss-smile/) mit abgestimmten Pflegeprodukten darum, dass die Veneers im Alltag bestmöglich erhalten bleiben.Weitere Informationen rund um die Behandlung mit Veneers finden Sie unter: https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/ (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/)Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6171887