DJ LSEG teilt ihre Daten mit ChatGPT-Nutzern

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat sich bereit erklärt, ChatGPT-Nutzern und Unternehmenskunden Zugang zu Daten zu gewähren, die über ihre Produkte lizenziert sind. Der Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienstleister teilte mit, dass sich die schrittweise Einführung zunächst auf LSEG Financial Analytics konzentrieren werde. Anschließend werde der Zugang um weitere Daten und Funktionen erweitert.

Im Rahmen der Vereinbarung können die Mitarbeiter der LSEG zudem ChatGPT Enterprise nutzen. Zunächst würden 4.000 LSEG-Mitarbeiter Zugang zu dem Produkt erhalten, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität zu steigern, teilte das Unternehmen mit.

December 03, 2025 10:00 ET (15:00 GMT)

