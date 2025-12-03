München (ots) -"Keiner von uns hat 2016 geahnt, wie groß der Erfolg der 'WaPo Bodensee' sein würde", staunt Floriane Daniel und findet, es sei ein "wunderbares Geschenk, Teil dieser Serie zu sein".Zum 100. Jubiläum wartet ein ganz besonderer Fall auf das Ermittler-Quartett der Wasserschutzpolizei: In einer Doppelfolge am 30. Dezember 2025 um 18:00 und 18:50 Uhr müssen Nele (Floriane Daniel), Paul (Tim Wilde), Julia (Wendy Güntensperger) und Jakob (Max König) in ihrer Geschichte weit zurückgehen. Julia hatte nie verwunden, dass die zehnjährige Emily einst spurlos verschwand und nie wieder auftauchte. Nun steht das Mädchen frierend und durchnässt in "Die Prinzessin kehrt zurück" (99) vor der Tür ihrer Eltern, bevor in Folge 100 "Das Schmuddelkind" alle überrascht.Die achte Staffel, die sich ab 13. Januar 2026 dann nahtlos an die siebte anschließt, wartet mit Gaststars wie Marion Mitterhammer, Walter Kreye, Antje Schmidt, Nadja Bobyleva und vielen anderen auf. "Jetzt geht's mit voller Kraft auf zur 200. Folge", verspricht Schauspieler Tim Wilde. Die neuen Folgen der neunten Staffel entstanden bis vor wenigen Wochen im WaPo-Revier in Radolfzell und an anderen Hotspots rund um den Bodensee."WaPo Bodensee" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producerin ist Barbara Biermann (SWR), die Redaktion liegt bei Simon Riedl und Michael Schmidl (SWR).Pressekontakt:Agentur see4cE-Mail: office@see4c.deoder telefonisch unter 089-82030552Ingrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: ingrid.guenther@ard.deEin Pressedossier mit Zahlen und Fakten sowie Statements aller Beteiligter zu hundert Folgen "WaPo Bodensee" und sowie Ansichtsfolgen finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice: https://presse.daserste.deFotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6171897