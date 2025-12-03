KI scheint mit Stress nicht gut klarzukommen. Eine Studie hat untersucht, wie Agenten reagieren, wenn finanzielle Mittel gekürzt werden und Deadlines näher rücken. Das Ergebnis ist alarmierend. KI-Agenten könnten uns in Zukunft viele zeitaufwendige Aufgaben abnehmen. Sie recherchieren im Internet, bearbeiten Dateien oder schreiben Code und führen ihn aus. Denkbar ist beispielsweise, dass sie den nächsten Familienurlaub planen, Unterkünfte vorschlagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n