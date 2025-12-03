Der Modekonzern American Eagle Outfitters hat erneut starke Quartalszahlen vorgelegt und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Zum Handelsstart am Mittwoch geht es für die Aktie daher zweistellig bergauf. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Zahlenwerk und verrät, in welchen Bereichen das Unternehmen, das zuletzt mit Sydney Swenny (Foto) warb, besonders gut abschnitt.Die Zahlen für das dritte Quartal überzeugten auf ganzer Linie: Der Umsatz erreichte mit 1,36 Milliarden Dollar einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
