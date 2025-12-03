Wien (www.fondscheck.de) - Die britische Fondsgesellschaft M&G Investments hat ihre ersten börsengehandelten Fonds (ETFs) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe das Investmenthaus mit Sitz in London mitgeteilt. Demnach habe der Anbieter drei Anleihen-ETFs gestartet, die einen aktiven Managementansatz verfolgen würden. Schon bald solle ein Aktien-ETF folgen, habe das Unternehmen zudem angekündigt. M&G habe den Start einer ETF-Plattform im Februar avisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
