Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 décembre/December 2025 - Free Battery Metal Limited (FREE) has announced a name and symbol change to Canadian Uranium Corp. (CANU).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on December 5, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on December 4, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Free Battery Metal Limited (FREE) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Canadian Uranium Corp. (CANU).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 5 décembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 5 décembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective: le 5 DEC 2025 Old Symbol/Vieux Symbole: FREE New Symbol/Nouveau Symbole: CANU New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 136951 10 0 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 136951 10 0 3 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 356123208/CA3561232081

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)