Bis 2030 soll der Umsatz im Schnitt um 8 bis 10 % pro Jahr zulegen, die EBITA-Marge auf 8 bis 9 % steigen. Das Wachstum soll je zur Hälfte organisch und über Zukäufe kommen. Bilfinger adressiert mit Chemie, Energie, Öl und Gas sowie Pharma vier Kernbranchen, in denen der Markt insgesamt nur um 1 bis 2 % p. a. wächst, will aber dank Outsourcing, Effizienz- und Nachhaltigkeitstrends deutlich schneller vorankommen. Seit 2022 hat der Konzern bereits ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 8 % und eine Margenverbesserung von 3,2 auf 5,4 % erreicht. Für 2025 stellt Bilfinger rund 5,4 Mrd. € Umsatz in Aussicht und richtet seine Organisation künftig stärker regional aus. Die Aktie reagierte mit einem neuen Rekordhoch bis 105 €.