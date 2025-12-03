Deutsche Börse AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

- Deutsche Börse WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Ticker: DB1

? Drei Key Takeaways

1. Technisch neutral, aber mit klaren Triggern für beide Richtungen

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart befindet sich die Aktie in einer neutralen Ausgangslage. Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20 (Wochenchart) bzw. SMA50 (Tageschart) könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen - während ein Fall unter die SMA20 im Tageschart ein bearishes Signal wäre.

2. Langfristige Stabilität trotz kurzfristiger Schwäche

Trotz der jüngsten Rücksetzer bleibt die strukturelle Entwicklung seit 2021 positiv. Fundamentaldaten und Kursverlauf deuten darauf hin, dass die Aktie langfristig solide bleibt und für strategisch orientierte Anleger weiterhin interessant ist.

3. SMA200 bleibt zentrale Orientierung für langfristige Anleger

Die SMA200 fungiert im Wochenchart als entscheidende Unterstützungszone. Sollte die Aktie erneut in Richtung dieser Marke laufen, wäre dort mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Stabilisierung zu erwarten - ein wichtiger Orientierungspunkt für die langfristige Deutsche-Börse-Prognose.

Aktien Marathon - Langfristige Analyse - Deutsche Börse Prognose

Im Rahmen unseres AKTIEN Marathon analysieren wir wöchentlich eine Aktie auf Basis fundamentaler und langfristiger Bewertungsmaßstäbe. Der Fokus liegt bewusst nicht auf kurzfristigen Schwankungen, sondern auf einer nachhaltigen, mehrjährigen Perspektive. Die Fundamentaldaten werden dabei bis in die Jahre 2028 - 2029 projiziert, sodass insbesondere langfristige Anleger ihre eigene Einschätzung mit unserer Analyse abgleichen und für strategische Entscheidungen nutzen können.

AKTIEN CHECK: Deutsche Börse - Prognose - Chartanalyse

Deutsche Börse Prognose: Wochenchart-Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Wochenchart zeigt, dass sich die Aktie der Deutschen Börse seit Mitte 2021 kontinuierlich erholen konnte. Bis Mitte 2024 waren die Impulse im Wochenchart moderat, danach setzte jedoch deutliches Kaufinteresse ein, das den Kurs Anfang Mai bis an die 294 EUR führte. Anschließend kam es zu spürbaren Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs zeitweise sogar unter die 200-EUR-Marke fiel. In den vergangenen drei Wochen konnte sich der Kurs jedoch klar stabilisieren.

Während des Rücksetzers fiel die Aktie zunächst unter die SMA20 (234,04 EUR), die zuvor als Support fungiert hatte. Der Kurs rutschte weiter bis zur SMA50 (250,43 EUR) und näherte sich kurzfristig der SMA200 (194,95 EUR), drehte jedoch bereits vorher nach oben.

Für eine Entspannung im Wochenchart muss die Aktie nachhaltig über die SMA20 steigen. Gelingt dies per Wochenschluss und folgen weitere Käufer, wäre eine Aufwärtsbewegung in Richtung SMA50 denkbar. Historisch agierte die SMA50 häufig als solide Unterstützung - sie könnte nun einen starken Widerstand darstellen...

