Düsseldorf, Frankfurt am Main (ots) -Das bisherige Projekt Karg Campus Beratung NRW wird ab 2026 im Anschlussprojekt Karg Campus Beratung NRW 2.0 fortgeführt. Damit setzt das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Karg-Stiftung ein deutliches Signal für die weitere Professionalisierung der Schulpsychologie und für mehr Bildungsgerechtigkeit im Land. Am 3. Dezember 2025 unterzeichnen Ministerin Dorothee Feller und Dr. Ingmar Ahl, Vorstand der Karg-Stiftung, in Düsseldorf die Kooperationsvereinbarung für das Anschlussprojekt Karg Campus Beratung 2.0. In diesem Programm werden rund 20 weitere Schulpsychologinnen und Schulpsychologen für die Beratung, Diagnostik und Förderung im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung qualifiziert. Sie tragen künftig dazu bei, die bestehenden Beratungsangebote in diesem Themenfeld landesweit weiter zu stärken und die schulpsychologischen Unterstützungsstrukturen in NRW gezielt weiterzuentwickeln."Unser Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen zu geben. Dazu gehört das fachliche Lernen ebenso wie die emotionale und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Deswegen bin ich der Karg-Stiftung sehr dankbar, dass sie die Qualifizierung unserer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterstützt, ganz speziell im Bereich der Begabtenförderung." Dorothee Feller, Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-WestfalenIndividuelle Förderung stärken - Bildungsgerechtigkeit weiterdenkenSchulpsychologische Beratungsstrukturen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche mit besonderen kognitiven Potenzialen frühzeitig zu erkennen und passgenau zu unterstützen. Zugleich leisten sie einen wichtigen Beitrag zur mentalen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Karg Campus Beratung NRW 2.0 setzt hier an zentralen Schnittstellen von individueller Förderung, Schulentwicklung und Bildungsgerechtigkeit an.Schwerpunkte der neuen ProjektphaseMit Karg Campus Beratung NRW 2.0 wird das erfolgreiche Qualifizierungsprogramm für die Schulpsychologie fortgeführt und weiterentwickelt. Zwischen 2026 und 2028 absolvieren rund 20 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen fünf aufeinander abgestimmte Module, die zentrale Themen der Begabungs- und Begabtenförderung vertiefen. Dazu gehören Fragen der Bildungsgerechtigkeit und (Hoch-)Begabung, Aspekte der Armutssensibilität, die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Einwanderungsgeschichte, der professionelle Umgang mit Underachievement sowie Themen der individuellen Förderung und Schulentwicklungsbegleitung. Ein wichtiger Schwerpunkt im Projekt bleibt die gezielte Unterstützung von unterrepräsentierten Gruppen, deren Potenziale in der Praxis häufig nicht ausreichend gesehen oder richtig gefördert werden. Ergänzend sorgen regelmäßige Netzwerktagungen und regionale Projektgruppen für eine nachhaltige Verankerung der Qualifizierung in der schulpsychologischen Praxis."Eine begabungsgerechte Förderung gelingt dann besonders gut, wenn schulpsychologische Expertise frühzeitig verfügbar ist. Mit Karg Campus Beratung NRW 2.0 bauen wir diese Strukturen weiter aus - und legen einen besonderen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche, deren Potenziale oft ungenutzt bleiben. Denn Begabungsgerechtigkeit zu stärken gehört zum Selbstverständnis der Karg-Stiftung, so Dr. Ingmar Ahl, Vorstand Zweckerfüllung der Karg-Stiftung.Mit dem Anschlussprojekt knüpfen die Karg-Stiftung und das Ministerium für Schule und Bildung NRW an die erfolgreiche erste Projektphase (2022-2025) an. In dieser Phase wurden 18 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Themenfeld der Begabungs- und Begabtenförderung vertiefend qualifiziert und regionale Netzwerke innerhalb der Schulpsychologie ausgebaut. Die Erfahrungen aus dieser Arbeit bilden die Grundlage für das Anschlussprojekt.Kurzinfos zum Projekt Karg Campus Beratung NRW 2.0Kooperationspartner: Karg-Stiftung, Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-WestfalenFörderer: Dr. Rolf M. Schwiete StiftungLaufzeit: 01.01.2026-31.12.2028Fördersumme: rund 255.000 EURTeilnehmende: ca. 20 Schulpsychologinnen und SchulpsychologenProjektaufbau: 5 Qualifizierungsmodule, Prozessbegleitung, Netzwerktagungen, regionale ProjektgruppenZiel: Ausbau und Professionalisierung schulpsychologischer Beratungsangebote im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung; Stärkung der landesweiten UnterstützungsstrukturenMinisterium für Schule und Bildung des Landes NRW sowie Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologisches Krisenmanagement für NRWDie Landesstelle unterstützt im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung die Schulaufsicht und Schulpsychologischen Beratungsstellen mit zentralen qualitätssichernden Dienst- und Unterstützungsleistungen. Ziel ist dabei die Sicherung guter begleitenden Strukturen in NRW. Die Schulpsychologie trägt dazu bei, Bildungschancen zu verbessern, indem sie nicht nur individuelle Potenziale frühzeitig erkennt, sondern auch Schule, Elternhaus und weitere Akteure bei der ganzheitlichen Förderung jedes Kindes unterstützt - sowohl in fachlicher als auch in sozialer und emotionaler Hinsicht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Identifikation und Begleitung besonders begabter Schülerinnen und Schüler, um ihnen einen passgenauen und unterstützenden Bildungsweg zu ermöglichen.Karg-StiftungDie Karg-Stiftung engagiert sich für die Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher - in den Bereichen Frühe Bildung, Schule und Beratung. Ihr Ziel ist ein Bildungssystem, das auch Kinder und Jugendliche mit hohem kognitivem Potenzial gezielt fördert und fordert. Mit praxisnahen und wissenschaftlich fundierten Projekten sowie der Bereitstellung von Fachinformationen berät, qualifiziert und vernetzt sie pädagogische und psychologische Fachkräfte. 