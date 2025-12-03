CRYOPDP, ein Tochterunternehmen von DHL Health Logistics, erhält den SAP Digital Transformation Award für seine Blockchain-basierte Plattform, die auf Silent Data von Applied Blockchain aufbaut

LONDON, Dec. 03, 2025, das Unternehmen hinter Silent Data, hat heute bekannt gegeben, dass sein Unternehmenskunde CRYOPDP, ein Tochterunternehmen von DHL Health Logistics, bei den 2025 Supply Chain Excellence Awards den SAP Digital Transformation Award - Software gewonnen hat.

Die von SAP gesponserte Kategorie würdigt Innovationen durch digitale Transformation und verzeichnete sieben globale Finalisten, darunter führende Supply-Chain- und Logistikunternehmen wie Cryoport Systems, EORI, Finmile, Reckitt, The ClearVue sowie VT Garment & Coats Digital.

Das preisgekrönte Projekt Atlas Pathentstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Applied Blockchain und CRYOPDP mit dem Ziel, die Sendungsverfolgung, den Liefernachweis und die Compliance-Prozesse in der Gesundheitslogistik zu modernisieren. Atlas Path basiert auf der Datenschutz-orientierten Blockchain-Infrastrukturvon Silent Data und kombiniert Echtzeit-Transparenz mit Datenschutz auf Unternehmensniveau. Dies ermöglicht CRYOPDP eine Verbesserung der Effizienz und Vertrauensbildung in seinen globalen Abläufen.

Atlas Path wurde speziell für das aus Fahrern, Außendienstmitarbeitern und globalen Betriebsteams bestehende Netzwerk von CRYOPDP entwickelt. Die Plattform bietet sofortige Statusaktualisierungen, manipulationssichere Lieferungsvalidierung und durchgängige Sendungsverfolgung, um eine transparente, konforme und sichere Koordination zwischen Büros und Kunden zu gewährleisten.

"Diese Auszeichnung zeigt, wie Blockchain inzwischen in komplexen, regulierten Umgebungen messbaren Mehrwert schafft", sagt Adi Ben-Ari, Gründer und CEO von Applied Blockchain. "In Zusammenarbeit mit CRYOPDP haben wir gezeigt, wie Silent Data eine digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht und dabei die Transparenz der Blockchain bietet, während gleichzeitig die von Unternehmen geforderte Privatsphäre und Compliance aufrechterhalten wird."

Durch die Zusammenarbeit mit Applied Blockchain hat CRYOPDP eine der ersten realen Implementierungen einer datenschutzfähigen Blockchain-Plattform in der Gesundheitslogistik erreicht, einer Branche, in der Datensensibilität, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

"Silent Data gibt uns die Möglichkeit, Blockchain für die Vertrauensbildung, Automatisierung und Ausfallsicherheit zu nutzen, ohne die für unseren Betrieb entscheidende Datensicherheit zu beeinträchtigen", sagt Lourenço Pereira, IT R&D Manager bei CRYOPDP. "Wir freuen uns sehr, dass diese Innovation mit dem SAP Digital Transformation Award gewürdigt wurde. Das zeigt, wie wertvoll sie für die Logistik im Gesundheitswesen ist."

Viele Unternehmen in regulierten Branchen möchten die Vorteile der Blockchain - Transparenz, Automatisierung und Überprüfbarkeit - nutzen, scheitern jedoch an Datenschutz- und Compliance-Bedenken. Daher setzen einige Unternehmen auf private Blockchains, um die Offenlegung sensibler Daten wie Identitäten oder Transaktionswerte zu vermeiden. Das Ergebnis sind jedoch oft isolierte Systeme, die einzelne Schwachstellen, größere Angriffsflächen und potenzielle Zensur durch einen zentralisierten Betreiber mit sich bringen.

Silent Data löst dieses Dilemma, indem es die Interoperabilität und Überprüfbarkeit öffentlicher Blockchains mit der Kontrolle, Datensicherheit und Leistung privater Infrastrukturen kombiniert. Sensible Daten sind jederzeit hardwareseitig geschützt: Die Silent Data L2-Blockchain läuft in einem Trusted Execution Environment (TEE), sodass geschäftlich sensible Daten für den Betreiber niemals sichtbar sind. Der Zugriff wird streng durch standardmäßige Solidity (EVM)-Smart Contracts geregelt, die nur berechtigten Parteien unter bestimmten Bedingungen die Einsicht in bestimmte Daten gestatten.

So können Unternehmen wie CRYOPDP Blockchain-basierte Lösungen einsetzen, die strenge Betriebs- und Datenschutzanforderungen erfüllen und gleichzeitig Überprüfbarkeit und Vertrauenswürdigkeit gewährleisten. Damit werden neue Maßstäbe für eine sichere digitale Transformation in regulierten Branchen gesetzt.

Über Applied Blockchain:

Applied Blockchain ist ein Entwicklerstudio, das sich auf Blockchain- und Datenschutztechnologien spezialisiert hat. Das 2015 in London gegründete Unternehmen hat über 150 Plattformen für verschiedene Branchen wie Finanzen, Supply Chain, Energie und Gesundheitswesen für Kunden wie Shell, Barclays und die Vereinten Nationen bereitgestellt. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Blockchain-Technologie gilt Applied Blockchain als zuverlässiger Partner für Unternehmen und Institutionen, die beabsichtigen, sichere, skalierbare und konforme Blockchain-Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen ist außerdem Entwickler von Silent Data, einem datenschutzorientierten Layer-2-Netzwerk für regulierte Unternehmens- und Web3-Anwendungen.

Weitere Informationen zu Applied Blockchain finden Sie unter https://www.appliedblockchain.com/

Weitere Informationen zu Silent Data finden Sie unter https://www.silentdata.com/

Über CRYOPDP:

CRYOPDP, ein Tochterunternehmen von DHL Health Logistics und Mitglied des DHL Pharma Specialised Network, ist ein weltweit führender Anbieter von temperaturgeführter Logistik für die Life-Science- und Gesundheitsbranche. CRYOPDP ist in 15 Ländern in den USA, EMEA und APAC tätig und unterstützt die globale Gesundheit durch maßgeschneiderte, individuelle und innovative temperaturgeführte Logistiklösungen für die Life-Science-Branche, darunter Pharma-, Biopharma- und Advanced-Therapies-Unternehmen. Das globale Netzwerk und die Kompetenzteams von CRYOPDP sorgen für die Einhaltung aller Vorschriften, die Rückverfolgbarkeit und den Schutz jeder Sendung während des gesamten Transports. Durch Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sorgfalt gewährleistet CRYOPDP, dass medizinische Produkte sicher zu den Patienten gelangen und weltweit zur Verbesserung und Rettung von Leben beitragen.

Weitere Informationen zu CRYOPDP finden Sie unter https://cryopdp.com

