Der Markt für elektrische Senkrechtstarter (EVTOL) nimmt Fahrt auf - und Goldman Sachs sortiert die Branche neu. In einem umfassenden Analystenreport bewertet die Bank vier US-Flugtaxi-Hersteller und hat dabei einen klaren Favoriten. Beta Technologies sammelt nach seinem Börsengang Anfang November die ersten Kaufempfehlungen der Analystengemeinde. Der Hersteller punktet laut Goldman mit einem cleveren Zertifizierungsplan: Statt direkt auf das komplexe EVTOL-Verfahren zu setzen, bringt Beta Technologies zunächst ein konventionell startendes Elektroflugzeug (CTOL) zur Zulassung. Das beschleunigt Einnahmen und reduziert Kapitalrisiken. Zudem ist Beta vollständig vertikal integriert und …

