© Foto: Bebeto Matthews/APDer Markt für elektrische Senkrechtstarter (EVTOL) nimmt Fahrt auf - und Goldman Sachs sortiert die Branche neu. In einem umfassenden Analystenreport bewertet die Bank vier US-Flugtaxi-Hersteller und hat dabei einen klaren Favoriten. Beta Technologies sammelt nach seinem Börsengang Anfang November die ersten Kaufempfehlungen der Analystengemeinde. Der Hersteller punktet laut Goldman mit einem cleveren Zertifizierungsplan: Statt direkt auf das komplexe EVTOL-Verfahren zu setzen, bringt Beta Technologies zunächst ein konventionell startendes Elektroflugzeug (CTOL) zur Zulassung. Das beschleunigt Einnahmen und reduziert Kapitalrisiken. Zudem ist Beta vollständig vertikal integriert und …Den vollständigen Artikel lesen
