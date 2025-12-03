Das Beratungsunternehmen WTW hat seine jährliche Auswertung über die Vertriebswege im Neugeschäft der Lebensversicherer veröffentlicht. Fazit: Für das Jahr 2024 führt erneut der Einfirmenvermittler das Feld an. Makler und Mehrfachagenten konnten ihren Anteil stabil halten. Einfirmenvermittler blieben auch 2024 der führende Vertriebsweg für Lebensversicherungsprodukte in Deutschland, so die aktuelle Auswertung des Beratungsunternehmens WTW zur Entwicklung der Vertriebswege und Produktkategorien im ...

