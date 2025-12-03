Rückwirkend zum 01.01.2025 hat sich der Würzburger Main-Finanzkanzlei GmbH der blau direkt-Gruppe angeschlossen. Im Rahmen der Eingliederung erfolgt die Kundenbetreuung künftig durch das Customer Care Center der blau direkt-Tochter Tjara. Die blau direkt-Gruppe hat rückwirkend zum 01.01.2025 die Main-Finanzkanzlei GmbH mit Sitz in Würzburg übernommen. Den Bestand integriert blau direkt in die eigenen Service- und Beratungsstrukturen. Die laufende Kundenbetreuung liegt künftig beim Customer Care ...Den vollständigen Artikel lesen ...
