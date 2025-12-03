Bitcoin & Ethereum starten durch: Kommt jetzt das große Krypto-Comeback?

Nach einer Phase intensiver Korrekturen zeigt der Kryptomarkt seit heute deutliche Erholungszeichen. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum verzeichnen starke Kursanstiege, und auch der Altcoin-Sektor legt spürbar zu. Die Gesamtmarktkapitalisierung, die noch vor wenigen Tagen unter 2,83 Billionen US-Dollar gefallen war, hat sich wieder auf über 3,16 Billionen USD erholt. Viele Signale deuten darauf hin, dass ein Comeback der Krypto-Märkte beginnen könnte.

Institutionelle Nachfrage zieht wieder an

Große Investoren haben die jüngsten Rückgänge genutzt, um ihre Positionen aufzustocken. Besonders Bitcoin und Ethereum verzeichneten starke Zuflüsse und legten in den letzten 24 Stunden um mehr als 7 % bzw. über 9 % zu. Auch viele Altcoins konnten von dieser positiven Marktbewegung profitieren.

Das Marktsentiment verbessert sich ebenfalls: Der Fear & Greed Index kletterte von 16 auf 22 und verließ damit den Bereich der extremen Angst. Darüber hinaus zeigen die Nettozuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs erneut positive Tendenzen. Nach Wochen hoher Abflüsse flossen zuletzt wieder bis zu 185 Millionen US-Dollar pro Tag in die Produkte - ein möglicher Hinweis darauf, dass Anleger wieder Vertrauen fassen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist der Property Act aus Großbritannien. Die neue Regelung definiert Kryptowährungen nun offiziell als Eigentum, was für rechtliche Klarheit sorgt und die Adoption weiter beschleunigen dürfte. Viele Investoren werten dies als positives Signal für die Zukunft digitaler Vermögenswerte.

Bitcoin Hyper gewinnt im L2-Wettbewerb an Aufmerksamkeit

Obwohl Bitcoin als besonders sicher gilt, bleibt das Netzwerk im Vergleich zu modernen Blockchains wie Solana langsam und teuer. Hier setzt Bitcoin Hyper an - ein neues Bitcoin-Layer-2-Projekt, das durch Integration der Solana Virtual Machine schnelle, skalierbare und günstige Transaktionen ermöglicht.

Nutzer erhalten damit Zugriff auf dApps sowie auf ein wachsendes BitcoinFi-Ökosystem. Das Projekt überzeugt bereits zahlreiche Investoren: Über 28,88 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Vorverkauf gesammelt. Die Vision, Bitcoin durch moderne L2-Technologie massentauglicher zu machen, findet großen Zuspruch.

