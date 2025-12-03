Die WSW Wuppertaler Stadtwerke senken zum 1. Januar 2026 die Preise an allen eigenen Ladesäulen. Das AC-Laden kostet dann 35 Cent pro Kilowattstunde, im Nachtladetarif sogar nur 29,9 Cent. An den Gleichstromladern gilt künftig ein einheitlicher Preis von 49 Cent/kWh, eine Unterscheidung zwischen DC und HPC entfällt. In den vergangenen Wochen haben immer mehr Energieunternehmen eine Preissenkung bei ihren Ladetarifen angekündigt. So hat bereits die ...

